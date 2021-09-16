拥有核潜艇的澳大利亚是否会惹恼中国？

（德国之声中文网）目前全世界只有6个国家拥有核动力潜艇，它们分别是美国、英国、中国、法国、俄罗斯和印度。随着美英澳三国领导人宣布成立新的印太安全联盟“AUKUS”，澳大利亚有可能成为第7个拥有核潜艇的国家。

《纽约时报》报道称，作为拜登政府在挑战中国在太平洋的广泛领土主张方面迈出重要一步，美国和英国宣布将帮助澳大利亚部署核动力潜艇，增强西方在该地区的存在。该报道指出，如果该计划实现，澳大利亚可能开始例行巡航，穿越北京称其拥有主权的南海海域，范围最北可至台湾。

《经济学人》报道指出，拥有核动力潜艇将大大增强澳大利亚海军的实力。核潜艇体积更大、成本更高，但是行驶速度也更快。而且核潜艇可以在水下停留的时间远远久于柴电潜艇。目前澳大利亚海军配备使用的柯林斯级潜艇虽然性能、武器威力、安静性和自动化水平都属世界先进水平，但却需要定期上浮，补足氧气、排放废气并为电池充电。而核动力潜艇还可以在没有补给的情况下维持更长时间，这在广阔的太平洋地区是一个重要优势。美国智库战略与预算评估中心（CSBA）计算判断，从澳大利亚珀斯出发的柴电潜艇可以在南海“驻扎”11天，而核潜艇可以停留两个多月的时间。

美国弗吉尼亚级核潜艇

英国《卫报》推测，澳大利亚将获得的是美国弗吉尼亚级的核潜艇。这种潜艇由一个210兆瓦的压水式核反应堆提供动力，其中的浓缩铀燃料被密封在其中。该反应堆在其30年的使用寿命内不需要补充燃料。

《经济学人》引述一位名叫威尔（Phil Weir）的海军专家的看法认为，由于英美两国制造潜艇用核反应堆的能力有限，所以额外向澳大利亚提供支持的计划可能需要数年才能完成。美英澳三国领导人在宣布成立AUKUS时表示，美英协助澳大利亚建造核潜艇的“初步阶段”将持续18个月。2017年，当时担任澳大利亚国防部长的佩恩承认，建立一个完整的核潜艇舰队将需要“远远超过十年”的时间，而且“与的常规舰队相比，成本会有非常大的提升”。

核潜艇通常都会携带常规潜射巡航导弹。澳大利亚总理莫里森特别强调，澳大利亚不会使用核武器武装这些潜艇。

澳大利亚是《不扩散核武器条约》的签署国，该条约禁止澳大利亚获得或部署核武器。不过核潜艇使用的浓缩铀和核弹使用的浓缩铀级别是一致的。《纽约时报》也指出，澳大利亚可能会用高浓缩铀为其潜艇提供动力，因为目前几乎没有其它选择。

该报同时认为，即便只是配备常规武器的核潜艇，也可能改变太平洋海军力量的平衡。《卫报》举例称，弗吉尼亚级核潜艇配备了12个垂直导弹发射管和4个533毫米鱼雷发射管。它能够一次发射16枚战斧式巡航导弹。

澳大利亚国立大学战略与国防研究中心教授布拉克斯兰(John Blaxland)为对话新闻网站（the conversation）撰文指出，澳大利亚海军添置核潜艇“可以改善澳大利亚海军在澳大利亚周围及其它地区的作战能力”。他表示，现在的共识是，“我们需要做更多的工作来阻止中国在该地区的行动。而威慑需要可靠的实力”。

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