拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？

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厌倦灰蒙蒙的天空和冬季的抑郁氛围？这些度假地点在冬季时节依旧风光明媚！
冬季时节，许多游客在多明尼加的全包式度假村的梦幻沙滩上沐浴在阳光中。多明尼加的地形多样，包括山脉和沙丘。如果想感受城市氛围，可以前往首都圣多明尼哥的“殖民区”（Zona Colonial），该区充满历史建筑和丰富的夜生活。这里完全没有冰冷的白雪！
阳光、沙滩、老爷车。加勒比海的古巴岛是想要逃离冬季抑郁者的梦幻目的地。在首都哈瓦那及其老城区和莫罗城堡，随处都能拍下迷人的美照。更重要的是，古巴冬季的白天很长，日照时间长达11小时。
位于开普敦桌山国家公园的好望角区域，是在北半球逃离冬季并展开冒险的理想地点。南非有许多值得探索的地方，包括国家公园、葡萄酒产区、野生动物园和开普敦等充满活力的大都市。
葡萄牙著名的“花岛”马德拉群岛气候温和宜人，冬季平均温度为摄氏19度。踏上马德拉岛，很快就能让人忘却冬季的寒冷以及灰蒙蒙的天色。陡峭的海岸线、登山路径和茂密的植被，即使在冬天也能吸引游客前往。
喜欢冬天在摩天大楼前的海滩上晒太阳的人，迪拜是不容错过的选择。迪拜的恒温超过摄氏30度。想要在更炎热的地方度假，还可以前往附近的鲁卜哈利沙漠。这是全世界最大的流动沙漠。
奥地利依然是追求最佳雪况的旅行者冬季的旅游首选。寻求刺激的人可以在蒂罗尔州的上萨尔沃山边玩滑翔伞边欣赏壮丽山景。奥地利拥有7280公里长的滑雪坡道，冬季月份有许多值得深入探索之处。
挪威的罗弗敦群岛上可以看到白雪皑皑的山脉以及峡湾的壮丽景色。由于当地位于北极圈以北，冬季日照时间极其短暂，甚至有一段时间是永夜。但罗弗敦是欣赏极光或是在月色下享受桑拿浴的理想场地。
冰岛是另一个可以欣赏到极光舞动的旅游目的地，而冬季无疑是最佳的观赏时间。位于北大西洋的冰岛就在北极圈下方，9月到4月间有机会看到极光这一奇特自然景象。
如果寒冬的景色不是你的菜，不妨考虑到马尔代夫旅游。这个由大约1200个大小岛屿组成的偏远群岛以拥有大量棕榈树、细白柔软的沙滩和豪华住宿闻名。当地还有世界一流的浮潜和潜水点，可以说是治疗冬季抑郁的最佳良方。
2000年，电影《海滩》为皮皮岛玛雅海湾打响了名号，但当地一度因为过度旅游而关闭四年。2022年1月，玛雅海湾再次对游客开放，但在淡季期间曾短暂关闭。它是泰国众多壮丽海滩之一。泰国的最佳旅游时间点是11月到4月，此时的北半球气温较低。
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