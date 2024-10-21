拥抱可以，但在这里最多三分钟

拥抱可以，但最多只能三分钟。新西兰但尼丁国际机场最近推出的这项规定惹恼不少旅客。

（德国之声中文网）离别时刻总是难舍难分，最后的拥抱更是必不可少。有时候一场激情拥抱可以持续很久。但在新西兰但尼丁机场，这样的场面也许将难在出现。

那么什么样的拥抱才是“太长”呢？超过三分钟。至少但尼丁机场是这样认为的。那里已经设立警示牌，写明“最多拥抱三分钟”。在蓝底白字、带有拥抱象形图的简单提示牌上，还为那些觉得三分钟意犹未尽的人们给出建议：“请使用停车场作为真爱告别的场所”。

为何只给三分钟？

机场方面表示，因为太多人在送别时长时间拥抱告别，导致出发航站大楼过于拥挤，而造成有些人无法拥抱。机场想通过设立时间限制的方法来解决这个问题。机场负责人德波诺（Daniel De Bono）在接受新西兰电台采访时表示，要促使大脑释放所谓快乐物质的催产素（Oxytocin）和血清素（Serotonin），短短20秒的抱抱就足够。他说自己不久前读到的一项科学研究中做出这个结论。

如果拥抱超过三分钟，会不会遭到逮捕？这倒也不至于。德波诺表示，会请这些人去其他地方继续道别，比如停车场。那里可以免费停车15分钟。

这项新规定引发不少讨论。社交媒体平台和传统媒体都有不少相关报道。很多人在网上对新规定颇有微词。媒体报道很可能吸引更多人专程去这家机场长时间拥抱。

吻完就飞

类似的、乍听上去很离奇的规定其实在其他机场也早就存在，比如“吻完就飞”（Kiss and Fly）。许多机场都限制了人们的告别时间，甚至采取罚款方式。

比如德国西部的杜塞尔多夫机场就规定，在出发候机楼前的停车场最多可以免费停车七分钟。摄像头会记录车牌，如果汽车停车时间没到七分钟，停车场栏杆会自动抬起放行。如果超出时间，至少要付5欧元，此后每超过5分钟再加5欧元。即便如此，也最多只允许停30分钟。不过，对于大多数人来说，限制停车时间还是比限制拥抱时间要更合乎情理一些。

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