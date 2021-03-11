拟限制滥用人工智能 欧委会公布法规草案

（德国之声中文网）欧委会执行副主席玛格丽特-维斯塔格（Margrethe Vestager）在一份声明中表示， `通过制定具有里程碑意义的规定，欧盟将带头制定全球新标准，让人工智能变得可以信赖。“这位负责数字政策的欧委会副主席还表示，通过制定这些标准，可以为建立全球科技伦理铺平道路，保证欧盟具有竞争力。

禁止生物识别大规模监控

欧委会提出的法规草案包括对快速发展的筛选学校、工作或贷款申请人的应用加以限制，同时在一些被视为风险过大的领域禁止人工智能，比如类似中国的基于个人行为和身体特征的社会评分体系。中国政府引入的社会信用体系对政府希望的行为予以奖励，同时对不当行为加以惩罚。

维斯塔格在记者会上表示，原则上禁止有争议的 "远程生物识别"，如使用实时面部识别技术从人群中选人。她说， "我们的社会不会给大规模监控留下空间。“不过，在狭义的以执法为目的的情况下可以有例外，如寻找失踪儿童或被通缉者以及防止恐怖袭击等。

条例草案还涵盖了构成"有限风险 "的人工智能应用，比如聊天机器人应被贴上标签，以便人们知道他们是在与机器互动。不过，大多数人工智能应用将不受影响，或被现有的消费者保护规则涵盖。

违规行为可能导致高达30,000欧元的罚款。如果公司违规，可以被处以最高为其全球年收入6%的罚款。不过，维斯塔格表示，当局将首先要求供应商修改他们的人工智能产品，或者将其从市场上移除。

条例生效之前，欧委会必须与欧盟各国政府和欧洲议会商讨细节，整个过程可能需要一年多的时间。

（美联社、路透社)

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