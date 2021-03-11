拟限制滥用人工智能 欧委会公布法规草案

欧盟官员本周三（4月21日）公布了关于限制滥用人工智能的法规草案，比如对可能威胁个人安全和人权的实时面部扫描等高风险应用加以限制。该草案的通过尚需一年多时间。
（德国之声中文网）欧委会执行副主席玛格丽特-维斯塔格（Margrethe Vestager）在一份声明中表示， `通过制定具有里程碑意义的规定，欧盟将带头制定全球新标准，让人工智能变得可以信赖。“这位负责数字政策的欧委会副主席还表示，通过制定这些标准，可以为建立全球科技伦理铺平道路，保证欧盟具有竞争力。
欧委会提出的法规草案包括对快速发展的筛选学校、工作或贷款申请人的应用加以限制，同时在一些被视为风险过大的领域禁止人工智能，比如类似中国的基于个人行为和身体特征的社会评分体系。中国政府引入的社会信用体系对政府希望的行为予以奖励，同时对不当行为加以惩罚。
维斯塔格在记者会上表示，原则上禁止有争议的 "远程生物识别"，如使用实时面部识别技术从人群中选人。她说， "我们的社会不会给大规模监控留下空间。“不过，在狭义的以执法为目的的情况下可以有例外，如寻找失踪儿童或被通缉者以及防止恐怖袭击等。
条例草案还涵盖了构成"有限风险 "的人工智能应用，比如聊天机器人应被贴上标签，以便人们知道他们是在与机器互动。不过，大多数人工智能应用将不受影响，或被现有的消费者保护规则涵盖。
违规行为可能导致高达30,000欧元的罚款。如果公司违规，可以被处以最高为其全球年收入6%的罚款。不过，维斯塔格表示，当局将首先要求供应商修改他们的人工智能产品，或者将其从市场上移除。
条例生效之前，欧委会必须与欧盟各国政府和欧洲议会商讨细节，整个过程可能需要一年多的时间。
（美联社、路透社)
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