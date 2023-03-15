 拜见“模王” | 在线报导 | DW | 16.03.2023

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在线报导

拜见“模王”

在台北的西门町，有这么一家50年来一直出售快乐的模型玩具店。自称“模王”的老板，店里的收藏也包括中国大陆军方的各种最新武器装备。他担心这些收藏品的原型，有一天会开到自己家门口吗？

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