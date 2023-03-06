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在台北的西门町，有这么一家50年来一直出售快乐的模型玩具店。自称“模王”的老板，店里的收藏也包括中国大陆军方的各种最新武器装备。他担心这些收藏品的原型，有一天会开到自己家门口吗？
此次中国第十四届全国人大一次会议新闻发布会上，没有出现的关键词包括“台湾”以及“和平统一”。经常被重复的关键词仍然是“习近平”。在军费问题上，新选发言人的表态已经预示了一种趋势。
中国外长秦刚周二在两会外长记者会上回答中外记者提问。在记者会上，秦刚对美国言辞强烈，对日本教训语气十足，谈台湾问题念宪法，谈“战狼外交”引孔子。针对秦刚的言论，白宫回应称美中关系不变，台湾外交部则表示台湾主权属于台湾人民，两岸互不隶属。
过去一年的乌克兰战争，根本改变了冷战结束后三十余年的和平幻象。政治学者凯波认为，如果未来数月乌克兰的反攻未能彻底击垮俄罗斯-普京反人类的法西斯意志，中国将无可避免地升级这场战争的地缘政治意义，并且以“抗美援俄”的方式重复七十多年前朝鲜战争，将这场即将结束的局部战争转变为一场旷日持久的全球性的新冷战。
多数观察家将台海可能的军事冲突列为2023年最值得警惕的全球地缘政治风险。从两岸新年前后的军事部署和动作来看，确实给人一种风高浪急的印象。不过，政治学者邓聿文认为，两岸在2023年应该会相安无事。
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