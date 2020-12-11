 拜耳向中国药明生物出售第二家药厂 | 经济纵横 | DW | 21.12.2020

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经济纵横

拜耳向中国药明生物出售第二家药厂

德国拜耳集团周一（12月21日）宣布，再次向中国药明生物（WuXi Biologics）出售拜耳集团位于乌珀塔尔的一家制药厂。那里将用来生产新冠疫苗和其它生物制剂的活性成分。

Deutschland | Bayer AG in Leverkusen

（德国之声中文网）据拜耳公司公布的消息称，包括租赁协议在内，收购交易额大约为1.5亿欧元。拜耳公司预计该交易将于2021年上半年结束，所出售的工厂原本是一家生产血液病药物的制药厂。今年1月，勒沃库森的拜耳公司已经向中国药明生物出售了一家制药厂。

据中国媒体报道称，4月份药明生物宣布，公司已正式完成对拜耳位于德国勒沃库森一家生物制剂工厂的收购交易。 根据一月份双方达成的一项协议，药明生物已接管该工厂的运营工作。这家德国工厂配备了行业先进的药品无菌灌装线，投入运营后，将提供无菌灌装及冻干制剂，年产量高达1000万瓶。

药明生物首席执行官陈智胜博士表示： "我们很高兴在欧洲开设我们的第二个生产基地。" "该工厂投入运营后，公司将能更好地推行'药明生物全球双厂生产'战略，通过健全强大的供应链为全球客户提供优质服务。我们也将持续推动全球客户开发和生产生物药，为广大患者造福。"

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中国人的海外收购

李京慧/叶宣（路透社等）

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