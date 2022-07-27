拜習通話談台灣 專家：美中鞏護欄防衝突升溫

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平週四（7月28日）跨海進行長達2小時17分的通話，雙方就台灣等議題交換意見。拜習通話之際，正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）盛傳可能8月初訪台，令美中關係再次緊張，外界關注此次通話會否令美中關係有所緩和。

根據中國外交部事後發布的聲明，習近平表示，「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚」。他重申，中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

聲明強硬寫道：「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

白宮方面則表示，在台灣問題上，拜登強調美國的政策沒有改變，「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定的努力」。

分歧「根深蒂固」

美國前國防官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，拜習通話後各自發表的聲明不只反映雙方通話討論的進展，某種程度來說，也反映了美中整體關係。

唐安竹告訴德國之聲，美中之間的分歧「相當根深蒂固」，「他們都在陳述他們的情況，他們的看法、他們的利益和他們的限制。他們不是在進行對話、表態說『我們要如何解決一些問題』」。他認為兩位領導人僅僅通過通話，顯然無法進展到解決問題或達成妥協的實質層面。

唐安竹說，華盛頓與北京的聲明中，台灣問題都非常突出，「但台灣一直是雙邊關係中最敏感的問題。從來沒有人期望這將是一個解決問題的會議。這是一個管理會議，兩份聲明都非常有分寸，措辭謹慎」。

與此同時，拜習也「正努力防止他們的關係變得更加糟糕。」唐安竹分析指出，對於包含台灣在內等雙方存在深刻差異的議題，拜登與習近平都承認，這是因為美中各自不同利益而導致的問題，「在許多情況下，他們承認他們不同的利益會造成這些問題，因此他們必須加以管理」。拜習兩人也承認有些問題雙方必須合作，比如氣候變遷和禁毒。

對此，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛也認為，保持溝通渠道對中美都至關重要。他告訴德國之聲，他認為此次拜習通話更廣泛的目的是「確定基調」，因為像這樣的高層領導人對話，「永遠不會有足夠時間來制定任何特定的政策細節，更多是展示他們對彼此的態度」。

「護欄」防止衝突升級

根據中方事後發布的新聞稿，習近平在拜習通話中強調，從戰略競爭的角度看待和定義中美關係、把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，「是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導」，呼籲雙方保持溝通，推動合作。

除了談及台灣議題，中方也表示，中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。聲明寫道：「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。」

北京一再談及溝通與合作的重要性，華盛頓方面也是如此。白宮聲明指出，拜習這次安排已久的通話，是政府努力深化與中國的溝通渠道和「負責任地處理我們的分歧」的一部分。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，這次特別的通話表明，儘管近期出現了不少動蕩，但美國和中國仍然有很多共同的政治基礎，且雙方都不希望、或期望雙方關係在短期內再惡化。

宋文笛指出，中方的解讀表明：「如果我們有共同的基礎，如果我們仍然可以一起工作，那麽任何懸而未決的具體問題都將得到解決。」他說，拜登和習近平所做的，就是在確定兩國關係的基本性質，即美中競逐將被控制在「護欄」之內，而這個護欄要足以承受短期的動蕩，比如佩洛西可能訪台。

拜習交手如何牽動美中關係？

對於這次拜習通話，宋文笛表示，他認為習近平言談之間暗示「拜登的心仍然在正確的地方」，而且拜登與他對雙邊關係的看法一致。因此，如果美方想避免對抗，他們可以解決其他細節問題。宋文迪指出，他認為「習近平相信美方高層仍有良好意願。在中國看來，短期問題是美方有些人沒有貫徹拜登的正面聲明」。

「在習近平看來，拜登是正面積極的，但拜登身邊的許多人對中國的戰略意圖有誤判。因此，中國認為他們可以通過兩位領導人指示他們的團隊跟進，並採取具體行動來解決這個問題，使兩國關係回到正軌。」宋文迪表示。

不過對於美中關係進展，新加坡國立大學資深訪問研究員唐安竹則認為，中國在習近平的領導下已經發生重大變化，「只要習近平的中國治理願景持續存在，美中關係的現狀就會繼續存在。」

唐安竹表示，在北京所謂的「新時代」下，有新方法和前景來追求他們所認為的利益和政治目標，「在中國共產黨內部，在他們面對外部威脅和對黨持續治理的風險的看法方面，有一種新的氣氛，這影響了他們的政策制定」。

唐安竹進一步解釋，這些都是2012年以來相對較新的發展，也是造成美中之間非常根深蒂固分歧的主要原因，「只要習近平領導下的新時代繼續存在，沒有可觀的公民社會，沒有外國企業的公平競爭環境。只要習近平的中國治理願景持續存在，美中關係的現狀就會繼續存在。」

唐安竹認為，在中國改變之前，美國與中國的雙邊關係是不會改善的，因為「美國不可能以安撫中國的方式來改變」，這不在它們的政治文化中，對歐洲許多國家來說也是如此。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。