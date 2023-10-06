「拜習會」11月登場？美官員：已開始籌備

（德國之聲中文網）《華盛頓郵報》週四（10月5日）引述匿名美國官員說法，表示「相當確定」美國總統拜登和中國國家主席習近平下個月將在舊金山會晤，且美方已著手展開籌備工作。另一位官員則稱，拜登期待見到習近平，但目前「一切都還沒確認」。

亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會將於今年11月在舊金山舉辦，已經缺席9月印度二十國集團峰會（G20）的習近平可能到場。據美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）週二（3日）報導，知情人士透露中國外交部長王毅10月將前往華府，除了緩解美中關係外，也是替「拜習會」鋪路。

若屆時「拜習會」成真，將會是兩人自去年11月在峇里島G20場邊會談之後，首度舉行實體會晤。自拜登2021年上任至去年11月，已透過電話或視訊與習近平談話5次。

中國駐美大使館及白宮方面均尚未回應相關報導。

美中關係解凍？

今年2月的「氣球事件」讓美中關係再度陷入緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時還延宕了造訪中國的行程。

近期，美中雙方持續尋求穩定關係。自6月起，布林肯、美國財長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先後訪華，3人皆強調美國的目標是「去風險」，而非與中國「脫鉤」。拜登9月也曾表示，美方無意遏制中國。

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

中國國家副主席韓正9月在紐約出席聯合國大會時，曾會見布林肯；中國外交部長王毅則在馬爾他與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）見過面，當時外界便揣測這代表「拜習會」有譜。

不過，中美在間諜指控、貿易關稅、人權以及台灣等議題上仍有分歧。王毅與蘇利文會晤後，美方對解放軍機頻繁擾台提出疑慮，並重申台海和平與穩定的重要性；中方則再度表示，「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」，要求美方落實不支持「台獨」的承諾。

中國國家安全部9月初發布的文章也暗示「拜習會」仍有變數。該文稱，要真正實現「從峇里島到舊金山」，美國需要拿出足夠的誠意，且中國絕不會因為美國的幾句「漂亮話」而放鬆警惕。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

（綜合報導）

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