拜習會在即 美中各自目標為何？

白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？
（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）將於週一（11月14日）與中國國家主席習近平會面，這是拜登入主白宮以來，兩人首度面對面會談，話題預料將聚焦台海、朝鮮和烏克蘭等議題。
德新社報導，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在拜習會前夕向與拜登一起搭乘空軍一號的記者們表示，拜登將告訴習近平，儘管雙方在多項關鍵議題上意見分歧，但美中雙方只是在「進行激烈的競爭」，「這種競爭不應該演變成衝突或對抗，而是需要審慎且合理地面對。」
美國財政部長耶倫（Janet L. Yellen）在啟程前往印尼前接受《紐約時報》採訪，她也表示美中需要穩定雙方關係，但也要認識彼此關切、希望解決的問題。在提到美國對中國祭出半導體禁令時，耶倫說，中方需要了解美方的擔憂是什麼，「我們為什麼要做這些事情？是如何畫定的？這並非試圖完全癱瘓中國經濟並阻止其發展。」
過去數月來，中國對台灣採取更具侵略性的立場，並在中國南方海域展開多起有爭議性的軍事行動，引起美國關切。而拜登政府為遏制中國獲得半導體等關鍵技術，也試圖切斷其資源，美中關係日益緊張。
這場場外雙邊會晤將在為20國集團峰會（G20）開幕前一日於印尼巴厘島舉行。沙利文表示會談可能持續數小時。
美聯社報導，拜登政府正試圖了解習近平的真正立場。出訪前，拜登在一次新聞發布會上說，他將「闡明雙方的紅線是什麼」，了解中國的關鍵國家利益，也說明美國的關鍵國家利益。
白宮官員表示，雖然拜登和習近平在美國總統任期內有5次視頻或電話通話，但當面談話的效果可能不同，能有更深入的交談。
拜登13日告訴記者，他與習近平「一直有直接的討論」，希望週一登場的雙邊會談也是「非常直截了當的」，以免任何一方對彼此的意圖產生「誤解」。
談及習近平，拜登補充道：「我很了解他，他也了解我。我們只是要弄清楚紅線在哪裡，什麼是對我們雙方來說最重要的事情。」
台灣問題勢必會成為談話重點之一。拜登預料會希望向習近平強調，如果台灣受到中國攻擊，美國將隨時準備進行保衛。
此外，拜登還可望利用這次會議，迫使習近平對俄羅斯入侵烏克蘭採取更積極的立場。美方認為中國多次避免公開場合批評普京的行動，但同時又拒絕通過提供武器援助莫斯科。
沙利文表示：「我們認為全球每個國家都應該做得更多，以說服俄羅斯停止入侵烏克蘭。尤其是那些與俄羅斯有關係的國家。」
最後，美國官員也表示，他們期盼看到世界前兩大經濟體可以在部分領域尋求合作，包括公共衛生、緝毒和氣候變遷等。
雖然習近平尚未對外發表他對這場會晤的目標，但美聯社報導，北京政府可能希望美國在貿易及台灣方面能做出調整。
美聯社指出，20國集團峰會和即將登場的拜習會提供了習近平一個舞台，以宣傳中國作為全球參與者的形象，以及他在獲得史無前例的中共總書記第三任期後，作為創造歷史的人物如何為恢復經濟及政治力量發揮作用。
澳大利亞前總理、亞洲協會主席陸克文（Kevin Rudd）在《外交事務》雜誌上寫道：「中國奉行日益自信的外交和安全政策，旨在改變國際現狀。儘管這使得中國與美國、歐洲和亞洲鄰國的關係緊張，習近平顯然不為所動，而且看起來有更大的野心。」
中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者會上說，這次會議是「中國國家元首對亞太地區外交的一個重要事件」。他說，習近平將就經濟增長發表重要講話，並呼籲拜登政府「停止將貿易政治化」、接受中國對台灣的主權控制，「停止對一個中國原則的遮掩、掏空和歪曲。」
貿易方面，北京希望華盛頓在2019年取消美國前總統特朗普（Donald Trump）徵收的關稅，並放寬中國獲取處理器芯片和其他美國技術的種種限制。趙立堅呼籲：「美國需要停止將貿易問題政治化、武器化和意識形態化。」
美聯社指出，習近平的另一個目標可能是避免確診新冠肺炎。
20國集團峰會將是習近平在疫情爆發兩年半以來的第二次出訪。 9月時，他出席了與普京和中亞領導人的峰會，但他並未參與多人不戴口罩的晚餐和拍照環節。即使日前北京政府頒布優化防疫的20條細則，但目前堅持「動態清零」的原則仍不變。
俄羅斯總統普京將不會出席本屆20國集團高峰會，而是由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表。
儘管20國集團峰會向來討論的焦點都圍繞在金融和經濟，而非區域安全，但俄羅斯入侵烏克蘭造成能源和食品價格的飆升，對富裕及相對貧窮的G20成員國都造成了打擊。美聯社報導，俄羅斯可能會因此受到壓力，要求延長允許烏克蘭糧食和化肥運輸通過黑海的協議。
另外，拜登和他的盟友也希望看到G20成員國能一致向普京表明，核戰爭是不可接受的。
對此俄羅斯外交部13日回應：「我們斷然拒絕G20的政治化，我們相信G20的目的是專門處理社會經濟問題。」
不過，停用核武的共識也可能因為俄羅斯反對、中國不願意與莫斯科盟友決裂而無法達成。
在近期與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）的會晤中，習近平說，「核戰爭不可能贏，也不應該打」，但美國國家安全委員會前中國事務主任哈斯（Ryan Hass）認為，習近平「在與拜登的會晤中很可能不會那麼寬宏大量」。
哈斯告訴法新社：「他（習近平）不會希望被認為自己是在滿足拜登的要求，無論是在烏克蘭、核武使用、朝鮮還是其他任何問題上。」
（德新社、美聯社、法新社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。