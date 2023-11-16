 拜習會交鋒台灣議題 專家：仍各說各話 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2023

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拜習會交鋒台灣議題 專家：仍各說各話

「拜習會」上，習近平稱美國應支持中國「和平統一」，並否認有攻台計畫，台灣議題再度成為熱門焦點。兩位專家向DW解讀，中美對於台灣問題的看法和前景有許多不同的想法，究竟有哪些分歧？

中美雙方在拜習會期間針對台灣問題有諸多討論。

中美雙方在拜習會期間針對台灣問題有諸多討論。

（德國之聲中文網）眾所矚目的「拜習會」當地時間週三（11月15日）在美國舊金山登場，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平花了相當大的篇幅談論台灣問題，但並無明確共識。專家認為，習近平希望在台灣問題上有更多解方，而美國只想維持台海的和平與穩定

台灣成會談重點

一位不願透露姓名的美國官員向美聯社表示，兩位領導人在台灣問題上有重大交鋒，拜登指責中國在台灣周圍大規模軍事集結，習近平則告訴拜登，他沒有入侵台灣的計劃。

這位官員還表示，拜登稱美國致力於繼續幫助台灣自我防衛，並維持對中國潛在攻擊的威懾，還呼籲中國避免干預台灣明年的選舉。這位官員形容，會談有關台灣的部分，拜登與習近平的討論「頭腦清醒」且「不激烈」。

習近平在會談中表示，中國如何處理自己的事務不應該由美國來決定，他說，一方改造另一方是不現實的，衝突對抗會給雙方帶來難以承受的後果。

路透社也引述一名美國官員的描述，會中習近平告訴拜登，中國傾「和平統一」，但習近平接著就談到了可以使用武力的條件。

拜登表示，他強調台海和平與穩定的必要性。這位美國官員向路透社表示，拜登主張維持現狀，並要求中國需尊重台灣的選舉程序。

該官員引述，習近平回應：「聽著，和平固然很好，但在某些時候我們需要更廣泛地解決問題」。

中國官方媒體則稱，習近平在會中還敦促美國停止向台灣運送武器，並要求美國支持中國與台灣和平「統一」。

台灣問題成為拜習會的會談重點，圖為兩名台灣士兵在台北進行升旗儀式（資料照）

台灣問題成為拜習會的會談重點，圖為兩名台灣士兵在台北進行升旗儀式（資料照）

專家：對和平穩定有共識

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向DW表示，從這次的拜習會看來，台灣問題還是會鑲嵌在中美的總體關係中。但他認為，在美國應不應該支持台獨的問題上，中美雙方「並沒有共識」。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向DW表示，對於台灣問題，美國如預期地強調始終維持「一中政策」；北京則希望拜登親口說出「不支持台獨」，但拜登在美國國內壓力及選舉考量下，不能做出超過「一中政策」的讓步。

王信賢解讀，美國的立場是決心維持台海的和平和穩定，也要求中國必須尊重台灣的選舉過程。然而，對於兩岸關係的現狀，習近平和拜登顯然是有不同看法。與美方想要的維持現狀比較起來，習近平希望台灣問題不能「無限期拖延」。因此，台灣問題還是本次拜習會雙方重要的一個分歧點。

王信賢告訴DW，中方想要的，是要與美國「共商」對於台灣問題的更好的解決方案，但比較多是希望向美國強調不要干涉兩岸問題，但這個部分中美並無共識，「各自表述」。總體來說，中美雙方在台灣問題的表態上仍「各抒己見」，且雙方立場都無太大改變

真的要武統嗎？

關於外傳已久的「武力統一時間表」部分。王信賢研判，按照習近平過去的諸多演說內容來看，中國對於兩岸統一的想法，應該還是有所謂的時間表。至於是否可能採取「武統」，「要取決於中美關係」。

翁履中則解讀，在台灣問題上，短期內美國政府部門很可能會更謹慎處理任何看起來有「挺台抗中」意味的決策。對中方來說，只要美國不採取行動，而台灣也維持既定路線，北京就有理由維持嘴上和表面上的強硬，但實質不將緊張升溫。

翁履中說，中國經濟遇到挑戰，倘若台海又因為中國的行為而高度緊張，對於亟需改善形象，讓外資能夠回流的中國政府來說，「並非理想的操作方式」。

王信賢提醒，會談中出現中方要求美國「停止武裝台灣」的說法較為罕見。而這不僅僅是針對美國的對台軍售，也包含「現在進行式」中的一些動作，例如美國要把軍援和軍火提供給台灣等作法。

（綜合報導）

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