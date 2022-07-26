 拜習傳通話前夕 美高官批北京南海挑釁變本加厲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2022

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拜習傳通話前夕 美高官批北京南海挑釁變本加厲

就在美國總統拜登與中國國家主席習近平傳出雙方預計週四（7月28日）進行通話前夕，美方官員公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動，「咄咄逼人」。

Chinas Küstenwache im Südchinesischen Meer

DW.COM

美国海军7月16日宣布，当天，美军“本福德”号驱逐舰在有争议的南沙群岛附近巡弋。这是一周内该舰在南中国海的第二次此类“自由航行”行动。

一艘美国驱逐舰周三在南海进入主权争议岛屿附近水域，中国军方称驱离了这艘“非法闯入中国领海”的军舰。美国海军则表示，中国关于这次任务的声明是“错误的”，并宣布“罗纳德-里根”号航母正在南海展开安全行动。

美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。

（德國之聲中文網）美國國防部高級官員週二（7月26日）表示，中國軍隊在南海「咄咄逼人、不負責任的行為」，對印太地區的和平與穩定構成威脅，爆發重大事件或意外是「遲早的事」。

根據路透社報導，美國國務院東亞及太平洋事務副助理國務卿朴正（Jung Pak）出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行的「南海問題年度會議」時表明：「中華人民共和國稱其為南海主權聲索國，並對其他在該地區進行合法活動的國家之挑釁行為，有明顯且持續增長趨勢。」

朴正稱，中方的航空器頻繁出現在南海上空的國際空域，對澳大利亞飛機進行不安全的攔截行動頻率增加，而在過去幾個月還分別發生了3起單獨事件，影響菲律賓專屬經濟區中的海洋研究及能源探勘活動。

報導並引述指出，美國國防部主管印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）在年度會議的演說中提到，今年上半年在南海發生了「數十起」涉及中國軍隊的事件，相較過去5年有大幅增加的趨勢。

「北京正在系統性的測試我們的集體決心。」拉特納進一步表示：「在我看來，這種這種咄咄逼人和不負責任的行為，是當今區域和平與穩定的最重大威脅之一，包括南海。如果中國軍隊繼續這種行為模式，那麼，發生重大事件或事故是遲早的事。」

對於中國主張幾乎整個南海的主權，朴正指控這是「擴張和非法」。她補充道，正因為中國採取如此「挑釁行動」造成區域不穩，損害了其他國家的經濟、削弱現行的海事秩序。中國的行為已經嚴重威脅到仰賴南海維生之重要航道，或是在南海作業的國家之權益。

路透社指出，美方官員的評論是在該國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平本週預計舉行電話會議之前發表的。據了解，此次通話討論重點將放在如何防止日益增長的美中戰略競爭演變成衝突，特別是針對台灣問題。

China | Marineflotte im Südchinesischen Meer | Der chinesische Präsident Xi Jinping

中方：加快促成南海行為準則

在被問及美方高層抨擊中國在南海行徑，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇告訴《南華早報》，中國和東盟成員國正在「積極努力推進關於南海行為準則的磋商」。

劉鵬宇說：「美國作為一個非區域性國家，一直無視南海問題的歷史和事實，違反和歪曲國際法」。他補充道：「它（美國）違背了其在南海主權要求上不採取任何立場的公開承諾，並試圖在地區國家之間製造分裂，破壞該地區的和平與穩定。」

針對圍繞著南海問題展開的美中關係，朴正在「南海問題年度會議」上表示，華盛頓和北京有著「非常複雜的關係」，美方目前並未試圖反制中國對東南亞國家及其他開發中世界的所作所為。她強調，美方想要確定各國在與北京的建立關係的同時，能夠擁有所需的「工具和權力」，以保有自主權和主權決斷之能力。

（路透社、《南華早報》）

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