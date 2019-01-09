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或称理查德·瓦格纳音乐节（德语：Bayreuther Festspiele）是一个音乐节和歌剧节，每年一度在为瓦格纳乐剧在拜罗伊特节日剧院举行。
音乐节由作曲家理查德·瓦格纳所发起，1876年8月13日首次开幕，上演的剧目是四联剧尼伯龙根的指环。自此每年都会在此演出瓦格纳十部乐剧。该音乐节也是德国和国际政界、经济界、文化界名流会聚红毯的机会。音乐节演出一票难求。
2019全年，欧洲有许多重大的纪念日和文化庆典活动，比如包豪斯艺术诞生一百周年。可以说每个月都有文化盛事。
为期5周的瓦格纳音乐节开始了！这是一个政界上层和社会名流竞相荟萃的地方：默克尔夫妇每年都到场。但如果你没有贵宾身份，进不了音乐大厅，不妨逛一圈拜罗伊特市，之后你一定会说“不虚此行”。
以“遥远的爱人”为主题的本届贝多芬音乐节，在向观众呈现了55场音乐会后落下帷幕。德国之声为您回顾本次音乐节的亮点。
取名“拜罗伊特讨论”的理查德·瓦格纳博物馆的新一轮研讨会围绕“国家社会主义里的瓦格纳”进行。有关此议题，已有大量言论和文字，但讨论远未终止。
又到了一年一度的拜罗伊特音乐节。关于瓦格纳及其歌剧艺术的资料有很多。但有几个要点是大家必须了解的。
第106届拜罗伊特音乐节7月25日开幕。和以往一样，许多明星、政要都盛装出席，观看了本年度的开幕歌剧、瓦格纳的《纽伦堡名歌手》。
在拜罗伊特重见天日的两卷电影老胶片留下一段希特勒的纯私人活动场景，记录下希特勒鲜少的一面：身着便服，悠然自得，身边围着一群他所推崇的作曲家瓦格纳的后人。
每年一度的拜罗伊特音乐节开幕了。围绕这个国际著名音乐盛会，传说种种。它们反映的是事实还是偏见？我们试着为您澄清以下9种常见的说法。
他不仅是个传统的挑战者，也是戏剧天才、电影导演、艺术家和政治丑角。在施林根席夫去世三年后，柏林的一次专题展览回顾了这位艺坛怪才的生涯。
各界名流和瓦格纳的乐迷们纷纷聚到小城拜罗伊特，来参加7月25日开幕的瓦格纳音乐节。今年的节日的重头戏无疑是新版《尼伯龙根的指环》的首场演出。
今年是瓦格纳诞辰200周年，德国各地剧院纷纷推出了瓦格纳歌剧专场。位于德国西部的小城德特莫尔德也不例外，并且瓦格纳还在这里当了一回“月下老人”。
他是一名作曲家，同时也是诗人、导演、作家、指挥家。两百年前1813年5月22日，理查德·瓦格纳出生于德国莱比锡。然而这位音乐巨匠究竟是天才还是鬼才，这对于很多人一直是个谜。
理查德.瓦格纳诞辰200周年之际，他的音乐作品一如既往备受关注。对歌手, 歌唱技巧以及所有与此相关方方面面来说，瓦格纳的歌剧一直是实力的代表。同时作为反犹主义者瓦格纳一直受争议。
音乐节开幕那天,天公很作美,如果没有此前《飞翔的荷兰人》男主角纳粹纹身风波，就一切完美无缺了。
俄罗斯男中音尼基京（Evgeny Nikitin）突然宣布退出德国的拜罗伊特音乐节。外界猜测，尼基京是因为身上的纳粹纹身被迫退出演出。
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