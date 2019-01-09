或称理查德·瓦格纳音乐节（德语：Bayreuther Festspiele）是一个音乐节和歌剧节，每年一度在为瓦格纳乐剧在拜罗伊特节日剧院举行。

音乐节由作曲家理查德·瓦格纳所发起，1876年8月13日首次开幕，上演的剧目是四联剧尼伯龙根的指环。自此每年都会在此演出瓦格纳十部乐剧。该音乐节也是德国和国际政界、经济界、文化界名流会聚红毯的机会。音乐节演出一票难求。