 拜登：TikTok剥离法案通过就签字 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2024

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政治

拜登：TikTok剥离法案通过就签字

美国总统拜登周五表示，若美国国会通过字节跳动需剥离TikTok的法案，他将会签字。美国司法部认为，剥离法案将强化政府法律立场。寻求重返白宫的特朗普则对打压TikTok提出质疑。

美国总统拜登表示，若美国国会通过TikTok剥离法案，他就会予以签署

美国总统拜登表示，若美国国会通过TikTok剥离法案，他就会予以签署

（德国之声中文网）美国众议院计划于下周二或周三，就要求中国科技公司字节跳动在六个月内剥离旗下短影音应用程序TikTok进行表决。此前，美国国会众议院能源和商务委员会已经一致通该提案。众议院需三分之二议员投下赞成票才能通过该法案。

美国总统拜登周五（3月8日）对记者表示：“若他们通过法案，我就会签字。”

但该法案能否在参议院通过仍无法确定。部分参议院议员希望对法案进行修改。

有望获得共和党提名、寻求在11月重返白宫的前总统特朗普则提出反对意见。特朗普周四在他的社媒平台Truth Social发文表示，他反对打压TikTok，因为这将让其竞争对手脸书受益。“如果你取缔了TikTok，脸书的业务就会翻倍。” 他还表示不希望脸书“业务更好”。

特朗普此前曾批评脸书母公司Meta，在2021年1月6日的美国国会大厦骚乱期间删除了他的两个帖子，随后还封锁了他的脸书和Instagram账号。2023年2月，Meta宣布恢复特朗普的脸书及Instagram账号。

特朗普竞选团队没有立即就他对TikTok立法的立场发表评论。Meta拒绝就此置评。

反对打压TikTok，因为这将让其竞争对手脸书受益

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美国司法院：法案将强化政府法律立场

本周四，在众议院能源和商务委员会以50必0票全票通过该提案之前，美国司法部向该委员会成员做了一次机密简报。

美国司法院指出，若立法者要求中企字节跳动剥离TikTok，而非简单地予以禁止，美国政府的法律立场将更加稳固。

根据路透社取得的简报中的一页非机密文件，内容称TikTok构成了“关键国家安全问题”，因为它“收集了大量敏感数据”。文件内容还写道，TikTok隶属于中国企业，令其美国用户面临风险。

这份名为“TikTok构成的威胁”的文件指出，任何法案必须要求TikTok与北京及其母公司字节跳动剥离，剥离会比禁令更具关键优势。

司法部文件写道，现行法律“有其局限性，使得实现这种分离并充分应对国家安全风险的工作具有挑战性”。

时任总统特朗普在2020年底曾试图禁止TikTok，但被法院阻挡。

司法部文件写道：“有序地将TikTok从（中国）剥离，将能保障美国人的数据安全，包括帖子、照片和视频，同时最大限度减少对美国超过一亿个TikTok账号的影响。” TikTok在美国拥有约1.7亿用户。

“中国可以通过与字节跳动合作，利用TikTok取得上亿美国用户的数据，控制上亿美国设备的软件。”

美国众议院能源和商业委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）称，此次简报是议员们支持TikTok法案的主要原因。

美国联邦调查局（FBI）和联邦通信委员会皆警告，TikTok的所有者字节跳动可能会与中国政府共享用户数据，如浏览历史、位置和生物识别信息。TikTok驳斥此说法，并表示即使被要求也不会如此做。美国政府并未提供相关证据。

(路透社、美联社)

禁用TikTok 印度早已先行一步

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