 拜登9月或将访越南 谈战略伙伴关系协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2023

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拜登9月或将访越南 谈战略伙伴关系协议

知情人士消息称，美国总统拜登将在9月中旬对越南进行国事访问，届时将与越南签署战略伙伴关系协议。

拜登刚结束与日韩领导人的会晤，接下来他会往东南亚寻找合作伙伴吗？

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（德国之声中文网）美国政治新闻网站Politico当地时间周五（8月18日）援引三位知情人士的消息报道，美国总统拜登将在9月中旬对越南进行国事访问，届时将与越南签署战略伙伴关系协议。

Politico称，该协议将促进美国和越南开展新的双边合作，从而推动越南在半导体生产和人工智能等高科技行业的发展。

一位熟悉该计划的知情人士周五告诉路透社，拜登正在考虑9月份的越南之行。

拜登本月早些时候表示，他"很快"会访问越南，因为越南希望提升与美国的关系，成为美国的主要合作伙伴。

行程未获证实

白宫尚未证实这次访问计划，越南外交部周六也没有立即回应置评请求。越南外交部发言人范秋姮（Pham Thu Hang）周四没有证实或否认拜登可能访越。

范秋姮在例行记者会上说，"两国高层领导人正在讨论以稳定、务实和长期的方式进一步深化双边关系的措施，并争取在可能的情况下将（双边关系）提升到一个新的水平。"

去年5月美国东协峰会于白宫召开，越南总理范明正（左二）也出席了

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美国寻求与亚洲国家合作

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官员们没有透露这种更密切的关系可能带来什么前景，但专家们认为，它可能包括加强军事合作和美国武器供应

 (路透社）

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