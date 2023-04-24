 拜登5月將訪日澳 深化印太合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2023

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拜登5月將訪日澳 深化印太合作

美國總統拜登5月將先後造訪日本和澳大利亞，期間將參與G7和QUAD會議。這2場會議將討論哪些議題？

圖為美國總統拜登4月12日在北愛爾蘭發表演說。

圖為美國總統拜登4月12日在北愛爾蘭發表演說。

（德國之聲中文網）白宮週二（4月25日）宣布，美國總統拜登5月將造訪日本與澳大利亞，除了參與在廣島舉辦的七國集團（G7）領袖峰會，還會出席在雪梨登場的美日印澳「四方安全對話」（QUAD）第3次的領袖實體會議。

白宮聲明寫道：「四方安全對話的領袖將討論如何深化合作，討論面向包含關鍵與新興科技、高質量的基礎建設、全球公衛、氣候變遷、海域意識等對印太區域人民來說重要的議題。」

德新社指出，G7領袖峰會將於5月19日至21日召開，四方安全對話則於24日舉辦。白宮表示，G7會議將商討對烏克蘭的支持、氣候變遷等「各種最緊迫的全球議題」。

今年3月，四方安全對話（QUAD）曾於二十國集團（G20）期間，在印度召開外長會議。

今年3月，四方安全對話（QUAD）曾於二十國集團（G20）期間，在印度召開外長會議。

據美聯社報導，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）25日也證實，他將於5月主辦四方安全對話的會議，拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄皆預計出席。

阿爾巴尼斯說，他們將討論受到通膨壓力的全球經濟環境，並表示：「我們生活在一個越發不安全的世界，在我們的區域內存在著戰略競爭，且受到俄羅斯入侵烏克蘭的持續影響。」此外，他也強調四方安全對話致力於支持開放、穩定、繁榮的印太地區，既尊重主權，也要保障所有人的安全與成長。

阿爾巴尼斯透露，今年11月美國在舊金山主辦亞太經濟合作會議（APEC）論壇時，他也將赴美出席，並與拜登進行雙邊會談。他上一次訪美是3月的時候，當時他與拜登和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）共同宣布美英澳三國聯盟（AUKUS）的細節，澳洲將獲得具備美國核能技術的潛艦

（德新社、美聯社）

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