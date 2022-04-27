 拜登5月将访问韩国和日本 共议中国和朝鲜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2022

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拜登5月将访问韩国和日本 共议中国和朝鲜

美国总统拜登将于5月访问亚洲盟友韩国和日本，这是他上任以来首次出访亚洲。白宫方面称，拜登此行旨在加强与盟友关系，推进对“自由和开放的印太地区”的承诺。外界认为，拜登将与日、韩磋商朝鲜和中国议题。

拜登将于5月20日至5月24日访问韩国和日本

拜登将于5月20日至5月24日访问韩国和日本

（德国之声中文网）白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）4月27日宣布了美国总统拜登5月20日至5月24日访问亚洲的行程。美联社报导称，拜登此行是在朝鲜导弹试验升级和中国在该地区的态度越来越强硬之际进行的，将讨论朝鲜和中国议题。

普萨基说，拜登将分别会见韩国新当选的总统尹锡悦日本首相岸田文雄。据法新社报导，普萨基在一份声明中说，拜登此行的目的是推进“其政府对于自由和开放的印太地区以及美国对于日、韩条约联盟坚如磐石般的承诺”。

今年以来，朝鲜领导人金正恩多次试射被禁止的武器，同时无视美国的谈判提议，并扬言要迅速加快其核武计划。

更多阅读：平壤举行阅兵式 宣称扩展核武

白宫新闻秘书普萨基称，拜登此行将与尹锡悦、岸田文雄“讨论深化我们重要的安全关系的可能，加强经济联系，并扩大我们的密切合作，以取得实际成果”。日韩两国都有为数不少的驻守美军。

这是拜登自2021年初担任美国总统以来的第四次海外访问。在俄罗斯入侵乌克兰后，拜登于今年3月访问波兰和比利时。

美国总统拜登去年9月在白宫主持了首次“四方安全对话”（QUAD）领导人面对面峰会

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QUAD领导人再聚首

在东京，拜登还将参加“四方安全对话”（QUAD）会谈。该机制包含美国、澳大利亚、日本和印度，于2007年正式成立。去年9月，QUAD在华盛顿举行了首次四位领导人亲临现场的峰会

美联社报导指出，“四方安全对话”旨在建立更强大的伙伴关系，在印太地区遏制中国的影响力。法新社报导称，拜登政府多次将亚太地区特别是中国在该地区的崛起称为美国的头号战略问题。作为世界上最大的两个经济体，中国和美国在贸易、人权以及体制竞争等方面存在广泛分歧。

（美联社，法新社，德新社）

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