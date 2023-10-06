拜登180度大转弯：宣布延建边境墙

拜登政府宣布延建边境墙。他表示别无选择，因为根据法律，特朗普政府拨付的建墙资金必须在2023年用完。
（德国之声中文网）美国政府周四（10月5日）表示，总统拜登已下令在美国与墨西哥一段边境增建边境墙。大量移民从这段边境过境前往美国。这一决定标志着拜登在此问题上的180度大转弯。他在上任之初曾表示，"美国纳税人的钱不会再被用来修建边境墙"。该项目是特朗普政府的一项标志性政策。
拜登总统为此举辩护称，在法律上他别无选择。当被问及他是否认为边境墙能够阻止移民时，拜登回答说："不。"
墨西哥总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，修建新的隔离墙将是朝着错误方向迈出的一步。奥夫拉多尔在墨西哥城与美国国务卿布林肯和其他美国高级官员举行会谈之前的新闻发布会上表示："批准修建隔离墙是一种倒退。"
美国国土安全部长马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，新的一段隔离墙将建在美墨边境的里奥格兰德河谷地区，他称该地区是"非法入境高发区"。
这位国土安全部部长说，在本财政年度，约有24.5万人从这里越境进入美国。马约卡斯表示，《美国联邦公报》提示称，"迫切需要在美国边境附近修建物理屏障和道路，以防止非法入境"。
该机构还表示，需要放弃一些法律、法规和其他法律要求，"以确保在德克萨斯州斯塔尔县国际陆地边界附近迅速修建障碍和道路。"
马约尔卡斯说，扩建工程将利用特朗普执政期间拨付的2019年边境屏障建设资金。
拜登随后表示，他"无法阻止"这项建设，因为法律规定该资金必须在2023年使用并完成项目。他表示，他曾试图转移这笔资金，但遭到国会阻止。
在此之前，拜登政府于5月中旬出台了新的更严格的庇护法，越境人数有所下降，随后又开始上升。贫困和不安全，尤其是在委内瑞拉和海地等国，一直在迫使人们背井离乡。
特朗普抓住拜登政府宣布延建的机会，声称其边境墙政策获胜。现年77岁的特朗普是目前共和党总统候选人的领跑者，现年80岁的拜登也计划再次参选。
美国一些城市对越境移民人数增加表示不满。得克萨斯州伊格尔帕斯市（EaglePass）市长在最近几天有数千移民抵达后宣布进入紧急状态。
纽约市长亚当斯（EricAdams）周四出发访问墨西哥、哥伦比亚和厄瓜多尔，告诉潜在的移民，纽约市无法容纳他们。
（路透社、法新社、美联社）
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