拜登180度大转弯：宣布延建边境墙

（德国之声中文网）美国政府周四（10月5日）表示，总统拜登已下令在美国与墨西哥一段边境增建边境墙。大量移民从这段边境过境前往美国。这一决定标志着拜登在此问题上的180度大转弯。他在上任之初曾表示，"美国纳税人的钱不会再被用来修建边境墙"。该项目是特朗普政府的一项标志性政策。

拜登总统为此举辩护称，在法律上他别无选择。当被问及他是否认为边境墙能够阻止移民时，拜登回答说："不。"

墨西哥总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，修建新的隔离墙将是朝着错误方向迈出的一步。奥夫拉多尔在墨西哥城与美国国务卿布林肯和其他美国高级官员举行会谈之前的新闻发布会上表示："批准修建隔离墙是一种倒退。"

美墨之间的无人之境 铁丝网后的等待 移民们穿越美墨边境的边界围栏后，向美国边境巡逻人员自首。5月11日，美国正式结束了新冠紧急状态。如此一来，美国前总统特朗普在2020年新冠防疫期间签署的备受争议的“第42条”边境条款也将随之失效。

美墨之间的无人之境 克服阻碍 在美墨边境，对于刚爬过格兰德河美国一侧铁丝网的这群人而言，入境禁令的终结意味着希望：“第42条”允许美国当局，在新冠疫情大流行期间快速驱逐边境的非法移民。自该禁令实施以来，美国已拒绝超过250万人次入境。

美墨之间的无人之境 第8条取代第42条 在美国和墨西哥的边境围栏之间排起了长龙。美国政府强调，在“第42条”失效后，边境不会开放。与此同时，“第8条”边境条款将适用：若入境者在原籍国家可能面临迫害和酷刑，可以提出庇护申请。不申请庇护者可以立即被驱逐出境。

美墨之间的无人之境 危险的误解 许多官员预计，在美墨之间长达3100公里的边界会有大批难民涌入。因为许多移民将“第42条”的终结解读为移民政策开始放松。这群人正靠一条悬在格兰德河上的绳索渡河。

美墨之间的无人之境 渴望安全 在格兰德河的墨西哥一侧，这名女士和许多来自南美洲和中美洲的移民一样，期望能在美国过上更好的生活。美国政府估计，墨西哥北部有超过15万移民希望前往美国。这些人因为贫困、暴力、专制政权、自然灾害或组织犯罪而逃离原本的家园。

美墨之间的无人之境 怀抱希望 他们成功进入了美国：移民坐在德州艾尔帕索市的一间教堂前。这个边境城市的市长李瑟（Oscar Leeser）预计，未来数日和数周内将有多达15000新移民抵达。他解释称，在临近墨西哥城市华雷斯城已有8000到1万名移民在等待。此外，一个难民队伍正在前往华雷斯城。

美墨之间的无人之境 餐风露宿 但许多美国边境城镇的当局已经不堪重负。在艾尔帕索市，这群免于被驱逐出境的移民露宿街头。孩子们在街头乞讨。当地只有临时的卫生设施。

美墨之间的无人之境 围栏之间 这群移民停留在美国和墨西哥之间的无人区。“第42条”终结是否意味着他们能进入被视为“机遇之地”的美国还值得商榷：拜登政府已宣布继续对非法越境采取严厉措施，并且派遣1500名士兵支援边境管控。 作者: Nele Jensch



拜登称“无法阻止”这项建设

美国国土安全部长马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，新的一段隔离墙将建在美墨边境的里奥格兰德河谷地区，他称该地区是"非法入境高发区"。

这位国土安全部部长说，在本财政年度，约有24.5万人从这里越境进入美国。马约卡斯表示，《美国联邦公报》提示称，"迫切需要在美国边境附近修建物理屏障和道路，以防止非法入境"。

该机构还表示，需要放弃一些法律、法规和其他法律要求，"以确保在德克萨斯州斯塔尔县国际陆地边界附近迅速修建障碍和道路。"

马约尔卡斯说，扩建工程将利用特朗普执政期间拨付的2019年边境屏障建设资金。

拜登随后表示，他"无法阻止"这项建设，因为法律规定该资金必须在2023年使用并完成项目。他表示，他曾试图转移这笔资金，但遭到国会阻止。

在此之前，拜登政府于5月中旬出台了新的更严格的庇护法，越境人数有所下降，随后又开始上升。贫困和不安全，尤其是在委内瑞拉和海地等国，一直在迫使人们背井离乡。

特朗普抓住拜登政府宣布延建的机会，声称其边境墙政策获胜。现年77岁的特朗普是目前共和党总统候选人的领跑者，现年80岁的拜登也计划再次参选。

美国一些城市对越境移民人数增加表示不满。得克萨斯州伊格尔帕斯市（EaglePass）市长在最近几天有数千移民抵达后宣布进入紧急状态。

纽约市长亚当斯（EricAdams）周四出发访问墨西哥、哥伦比亚和厄瓜多尔，告诉潜在的移民，纽约市无法容纳他们。

（路透社、法新社、美联社）

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