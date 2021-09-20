拜登10月会马克龙 约翰逊批法国反应过度

(德国之声中文网) 法国总统马克龙和美国总统拜登在周三(9月22日)的电话中同意在下个月就澳大利亚核潜艇事件进行会晤，该事件使这对长期盟友之间的关系陷入困境，但法国已经决定在下周派大使返回美国。

法国政府与美国政府在一份联合声明中说，两位国家元首「已决定开启一个深入磋商的进程，旨在为确保信任创造条件」。声明说，马克龙和拜登将于10月底在欧洲会面。

在美国丶澳大利亚和英国上周宣布一项新的印太防务协议后，法国以一项前所未有的行动作为回应，那就是召回其大使。作为协议的一部分，澳大利亚将取消购买法国柴电潜艇的数十亿美元的合同，转而购买美国的核动力潜艇。

声明说，法国大使回美国后将「与美国高级官员进行密集的讨论工作」。拜登和马克龙一致认为，「盟友之间就法国和我们的欧洲伙伴的战略利益问题进行公开磋商，将有利于局势的发展」。

拜登在声明中重申了「法国和欧洲参与印太地区事务的战略重要性」。欧盟上周公布了一项新战略，以促进在印太地区的经济丶政治和国防联系。

22日的声明也说，美国也认知到一个更强大和更有能力的欧洲防务的重要性，因为它为跨大西洋和全球安全做出了积极贡献，也为北约提供了支援。

美法沟通善后

在马克龙与拜登通话之后，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在纽约与欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 会晤，他表示美国政府正在努力修复AUKUS新印太战略协议对欧盟和美国关系造成的伤害。

布林肯谈到了在任何问题上进行跨大西洋合作的必要性，包含阿富汗丶印太地区丶欧洲和其他地区。博雷尔说他注意到美法元首的通话，说他希望在拜登和马克龙谈话之后，美国与欧盟之间能建立更强的信任。

法国政府则表示，尚未就法国驻澳大利亚大使是否返回工作岗位做出决定，并补充说目前没有安排法国总统马克龙与澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison) 通话。

22日稍早，马克龙的办公室说，法国总统期待拜登针对情势做出明确的承诺。法国官员称，上周宣布的印太协议是一场「信任危机」，而马克龙仅在消息公开的几个小时前才被正式通知。此举引起了法国政府的愤怒，法国外交部长勒德里昂称这是从背後捅了法国一刀。

马克龙的办公室说，巴黎现在呼吁盟国「采取行动，而不是只说不做」。欧盟21日同意将这一争端置于该集团政治议程的首位，包括在下个月的欧盟峰会上讨论此事。

约翰逊批法国

同日，英国首相约翰回批了法国对潜艇交易所产生的愤怒，说法国官员应该 「控制一下」其怒气。约翰逊在访问美国时对记者说，这项交易「从根本上说是全球安全的一大进步。这是三个非常志同道合的盟友站在一起，为分享技术建立一个新的伙伴关系」。

约翰逊强调：「这不是排他性的。这个联盟并不试图将任何人排除在外。例如，它对中国没有敌意。」

这些评论可能会进一步激怒法国。两位匿名的外交人士告诉路透社，法国政府已经有指示，要求近期内限制与英国的接触。一名法国外交人员说，约翰逊脱欧後的「全球化英国」口号似乎是为了将英国的触角延伸到世界各地，反而边缘化欧洲，而法国无法接受英国这样的做法。

法国前欧洲部长卢瓦索 (Nathalie Loiseau)说，英国在推动AUKUS的作用似乎比最初想象的要大，该协议是在6月於康沃尔举行的七国集团领导人峰会上形成的，马克龙总统也出席了该峰会。

她在推特上说：「约翰逊显然不认为(澳大利亚)反悔最初所做的承诺是一个问题。然而，当一个人声称想要一个基于规则和基于信任的关系的国际秩序时，这就是整个问题所在。」

(路透社丶美联社)

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