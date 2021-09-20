 拜登10月会马克龙 约翰逊批法国反应过度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2021

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时政风云

拜登10月会马克龙 约翰逊批法国反应过度

为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。

Brüssel | NATO Gipfel | Emmanuel Macron und Joe Biden

马克龙22日与拜登通电话。

(德国之声中文网) 法国总统马克龙和美国总统拜登在周三(9月22日)的电话中同意在下个月就澳大利亚核潜艇事件进行会晤，该事件使这对长期盟友之间的关系陷入困境，但法国已经决定在下周派大使返回美国。

法国政府与美国政府在一份联合声明中说，两位国家元首「已决定开启一个深入磋商的进程，旨在为确保信任创造条件」。声明说，马克龙和拜登将于10月底在欧洲会面。

在美国丶澳大利亚和英国上周宣布一项新的印太防务协议后，法国以一项前所未有的行动作为回应，那就是召回其大使。作为协议的一部分，澳大利亚将取消购买法国柴电潜艇的数十亿美元的合同，转而购买美国的核动力潜艇。

声明说，法国大使回美国后将「与美国高级官员进行密集的讨论工作」。拜登和马克龙一致认为，「盟友之间就法国和我们的欧洲伙伴的战略利益问题进行公开磋商，将有利于局势的发展」。

拜登在声明中重申了「法国和欧洲参与印太地区事务的战略重要性」。欧盟上周公布了一项新战略，以促进在印太地区的经济丶政治和国防联系。

22日的声明也说，美国也认知到一个更强大和更有能力的欧洲防务的重要性，因为它为跨大西洋和全球安全做出了积极贡献，也为北约提供了支援。

美法沟通善后

在马克龙与拜登通话之后，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在纽约与欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 会晤，他表示美国政府正在努力修复AUKUS新印太战略协议对欧盟和美国关系造成的伤害。

布林肯谈到了在任何问题上进行跨大西洋合作的必要性，包含阿富汗丶印太地区丶欧洲和其他地区。博雷尔说他注意到美法元首的通话，说他希望在拜登和马克龙谈话之后，美国与欧盟之间能建立更强的信任。

Boris Johnson spricht vor UN in New York

同日，英国首相约翰回批了法国对潜艇交易所产生的愤怒，说法国官员应该 「控制一下」其怒气。

法国政府则表示，尚未就法国驻澳大利亚大使是否返回工作岗位做出决定，并补充说目前没有安排法国总统马克龙与澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison) 通话。

22日稍早，马克龙的办公室说，法国总统期待拜登针对情势做出明确的承诺。法国官员称，上周宣布的印太协议是一场「信任危机」，而马克龙仅在消息公开的几个小时前才被正式通知。此举引起了法国政府的愤怒，法国外交部长勒德里昂称这是从背後捅了法国一刀。

马克龙的办公室说，巴黎现在呼吁盟国「采取行动，而不是只说不做」。欧盟21日同意将这一争端置于该集团政治议程的首位，包括在下个月的欧盟峰会上讨论此事。

约翰逊批法国

同日，英国首相约翰回批了法国对潜艇交易所产生的愤怒，说法国官员应该 「控制一下」其怒气。约翰逊在访问美国时对记者说，这项交易「从根本上说是全球安全的一大进步。这是三个非常志同道合的盟友站在一起，为分享技术建立一个新的伙伴关系」。

约翰逊强调：「这不是排他性的。这个联盟并不试图将任何人排除在外。例如，它对中国没有敌意。」

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欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。

美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。

美国和英国宣布用核动力潜艇武装澳大利亚，而欧盟推出自己的印太战略。《新苏黎世报》评论认为欧盟只是在美中之间无奈地周旋。而《明镜周刊》则认为，欧盟的印太战略比美国的战略更机智更长久。

这些评论可能会进一步激怒法国。两位匿名的外交人士告诉路透社，法国政府已经有指示，要求近期内限制与英国的接触。一名法国外交人员说，约翰逊脱欧後的「全球化英国」口号似乎是为了将英国的触角延伸到世界各地，反而边缘化欧洲，而法国无法接受英国这样的做法。

法国前欧洲部长卢瓦索 (Nathalie Loiseau)说，英国在推动AUKUS的作用似乎比最初想象的要大，该协议是在6月於康沃尔举行的七国集团领导人峰会上形成的，马克龙总统也出席了该峰会。

她在推特上说：「约翰逊显然不认为(澳大利亚)反悔最初所做的承诺是一个问题。然而，当一个人声称想要一个基于规则和基于信任的关系的国际秩序时，这就是整个问题所在。」

(路透社丶美联社) 

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