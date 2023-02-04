拜登: “成功击落气球!” 北京: 美方“反应过度”

（德国之声中文网）“今天下午（当地时间2月4日），在拜登总统的指示下，美国战机……在美国领空的南卡罗来纳州沿海水域高空击落了中国的侦察气球”，美防长奥斯汀说。

奥斯汀还强调，“今天审慎的行动表明，拜登总统和他的国家安全团队将始终把美国人民的安全放在第一位，同时我们针对中国对我们不可接受的侵犯作出了有效的回应”。

拜登在离开空军一号前往戴维营的途中表示，这次击落是“成功的”，并称赞了执行击落任务的飞行员们。

这位美国总统表示，早在周三（2月1日）就指示五角大楼尽快击落气球，但要排除对地面人员的风险。据美联社援引美方官员称，拜登被告知，击落行动最好是气球在水面上空时进行；如果是在陆地上空进行，从60000英尺的高度将其击落会对地面上的人造成潜在威胁。

在击落气球之前，美国联邦航空管理局出于“国家安全措施”，对北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的空中交通进行了暂时管制。

F-22战斗机向气球发射导弹将其击穿

美联社报道指出，周六上午，人们在南卡和北卡州上空看见了这个巨大的白色气球，当时它正在接近大西洋海岸。美国国防部高级官员说，美东时间下午2点39分左右，一架F-22战斗机向气球发射了一枚导弹，将其击穿。

美联社也采访了该过程的目击者。33岁的普雷奥克斯女士（Ashlyn Preaux）周六在南卡罗来纳州的弗雷斯特布鲁克出门取信，并注意到她的邻居在抬头望着天空——在那里，万里无云的蓝天上飘着气球。然后她看到战斗机在盘旋，气球被击中。她说：“我没有预料到今天醒来后会看见Top Gun（壮志凌云）影片中的场景。”

击落如同一次小型爆炸，瞬间完成，随后放气的气球像一条带子一样落向水面。目击者斯旺森（Bill Swanson）说，他在默特尔海滩的房子里看着气球瞬间放气，战斗机在周围盘旋。他说：“前一秒它还在那里，就像一个小月亮，下一秒它就消失了。”

气球碎片落在47英尺的水面上，比预期的要浅，散开大约7英里，几艘船参与了打捞行动。官员们估计打捞工作将在短时间内完成。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

气球早于1月28日就曾进入美国防空区

美国国防和军事官员周六说，该气球于1月28日进入阿留申群岛以北的美国防空区，主要在阿拉斯加的陆地上空移动，然后于周一进入加拿大西北地区的领空，于周二在爱达荷州北部上空进入美国领土，白宫表示，拜登也是在这一天（1月31日）首次听取了关于气球的简报。

周三，该气球出现在蒙大拿州上空，该州是马尔姆斯特伦空军基地的所在地，那里有许多核导弹发射井。

据两名高级国防官员对美联社说，美方能够在气球飞过美国上空时分析它，了解它如何移动以及它能够侦察什么。这些官员说，美国军方一直在评估这一威胁并得出结论，气球从技术上并没有给中国提供能比从卫星上获得的更多重要情报。同时，美国采取了措施来减少气球在移动过程中可以收集的信息。

美国时间周四，有关气球的消息成为媒体公开信息，公众得知，一个大约三辆公交车大小的气球在美国西北部上空被发现，从那里向东飞去。鉴于气球靠近蒙大拿州的空军基地，这条新闻引起了轰动。

北京指责华盛顿“反应过度”

美国政府指责中国利用气球进行间谍活动。国务卿布林肯周五说，这种对美国领空的侵犯是“不可接受的”和“不负责任的”。

中国政府承认气球是中方的，但称是民用性质，用于气象等科研目的。中方将之称为“飞艇”，称受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中国对于飞艇“因不可抗力误入美国表示遗憾”。

针对美国击落气球一事，中国外交部称，美方“明显反应过度”。

中国外交部网站2月5日刊登消息称：“中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。”北京再次强调了“该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国”，并指责“美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利”。

该事件给中美关系再蒙阴影——这两个大国近年来关系紧张，本来正试图改善关系。气球事件后，美国务卿布林肯暂时取消了计划中的北京之行。

针对布林肯取消此前的访华行程，中国外交部称：“事实上，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重”。

不是中国侦察气球第一次进入美国领空

五角大楼也证实了关于第二个气球飞越拉丁美洲的报道。五角大楼新闻秘书赖德（Brig. Gen. Pat Ryder）在一份声明中说：“我们现在估计这是另一个中国的侦察气球。”

美国军方官员认为，这些气球是中国一个侦察舰队的一部分，可以通过小型发动机和螺旋桨进行远程操控。一位官员说，他们在气球下面的吊舱里携带了通常与标准气象活动或民用研究无关的设备。

中国外交部没有立即回应有关第二个气球的问题。

此外，一位美方官员对美联社说，这并不是近年来中国侦察气球第一次进入美国领空。这位官员说，在特朗普执政期间至少有三次，在拜登担任总统期间至少还有一次，他们看到了气球穿过，但没有延续这么长时间。

（美联社，路透社，法新社，德新社）

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