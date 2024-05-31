拜登默认乌克兰使用美制武器袭击俄军事目标 德国紧跟

多家美国媒体周四报道称，美国总统拜登已经默认乌克兰可以使用美援武器袭击俄罗斯境内目标，以捍卫哈尔科夫的安全。德广联本周五报道，德国国防部长皮斯托利乌斯表示，德国政府也已决定，允许乌克兰军队使用德援武器攻击俄罗斯境内目标。

（德国之声中文网）美国总统拜登默认乌克兰可以使用美援武器袭击俄罗斯境内目标标志着其援乌政策的一项重大转机，迄今为止，拜登一直坚决反对乌克兰使用美制武器对俄罗斯境内目标发动袭击。

路透社援引匿名美国官员的话报道称，拜登的决策仅限于同乌克兰城市哈尔科夫接壤的俄罗斯边境地区。5月10日开始，俄军对哈尔科夫发起了猛烈攻击，并占领了附近一些村落。路透社表示，俄罗斯驻美使馆以及驻联合国使团尚未就拜登总统的最新决策发表评论。

一名美国政府官员对路透社表示：“总统已经通知他的团队，确保哈尔科夫的乌克兰军队能够用美国提供的武器对来犯和计划发动攻势的俄军发动反击。”乌克兰一名高级军官周四表示，俄军目前正在哈尔科夫北部集结，但目前的兵员数量并不足以对哈尔科夫发动大规模进攻。哈尔科夫是乌克兰第二大城市，距离俄乌边境仅有30公里。

俄军对哈尔科夫发动大规模攻势，已造成大量平民伤亡。图为市内一幢居民楼遭到俄导弹袭击后的救援画面。 图像来源: Andrii Marienko/AP/picture alliance

特朗普总统任内曾在白宫国家安全委员会任职的退役军官魏德曼（ Alexander Vindman）对路透社表示：“长期以来，拜登政府一直过度担忧俄乌冲突升级的风险。”魏德曼表示，拜登此前的援乌计划等于“束缚了乌克兰的手脚”，现在改变政策是一件值得称道的事情。他说：“这当然是一个正确的步骤。”2022年2月，俄罗斯总统普京对乌克兰发动侵略战争以来，美国一直是乌克兰最大的军火援助国。



美国政府官员表示，白宫将会继续禁止乌军使用射程为300公里的ATACMS导弹以及其他美制远程导弹袭击俄罗斯境内目标，而且放松武器使用范围的限制也不意味着，美国开始认同乌军使用无人机对俄罗斯原油设施发动袭击的做法。

此前，一些北约成员国及部分美国议员曾呼吁拜登放松对乌克兰使用美制武器的限制，以便使乌军能够对俄罗斯境内的导弹发射架和其他军事设施发动袭击。

一段时间以来，俄军战机在乌克兰防空力量无法触及的俄罗斯境内向哈尔科夫投放高精度滑翔弹，并在哈尔科夫市内造成了大量平民伤亡。



本周二，俄罗斯总统普京发出警告称，如果北约允许乌克兰对俄罗斯境内目标发动攻击，就是在冒引发核战的风险。

不过，一些专家认为，普京的言论是在虚张声势，毕竟此前他也多次发出过类似威胁。美国众议院外交事务委员会民主党议员康诺利（Gerry Connolly）表示：“我认为，我们不应当被普京的威胁所吓到，他真的敢冒同北约发动核大战的风险吗？”

今年5月20日，康诺利曾同国会情报委员会主席托纳（Michael Turner）等多名议员，联署致函总统拜登，要求他允许乌克兰使用美国武器攻击俄罗斯境内目标。

德国也已为德援武器放松限制。图为德乌两国防长共同视察乌克兰前线。 图像来源: Jörg Blank/dpa/picture alliance



一段时间以来，要求北约盟友放松援乌武器使用限制，允许用这些武器袭击俄罗斯境内军事目标的呼声越来越高。俄军开始对哈尔科夫的攻势之后，北约内部对援乌武器使用限制的批评也越来越多。

目前，要求放松武器使用限制，或已经单方面准许乌克兰使用本国援乌武器袭击俄境内目标的国家已经包括英国、荷兰、瑞典、波罗的海三国、丹麦和法国。德广联周五报道称，德国国防部长皮斯托利乌斯表示，根据乌克兰战场局势的变化，德国政府也已决定，允许乌克兰军队使用德援武器攻击俄罗斯境内目标。

今年七月，北约将在美国召开峰会，并庆祝北约成立75周年。分析人士表示，如果届时俄军占领了哈尔科夫，对拜登总统将是一个无比尴尬的场面。

（路透社，德广联）

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