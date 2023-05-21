拜登、麥卡錫達成協議 美債危機暫時鬆口氣

（德國之聲中文網）經過數週艱難的磋商談判，美國總統拜登與美國眾議院議長麥卡錫上週末就美國債務限額達成協議。拜登週日（5月28日）在白宮向媒體表示，「這是向前邁出了非常重要的一步」，「將使災難性違約的威脅不復存在，保護了我們得來不易的歷史性經濟復甦」，並敦促參、眾兩院通過該協議。

拜登與麥卡錫於27日進行通話，最終達成協議，其內容包含：原則上同意提高美債限額2年，但在這段時間內限制與削減政府的非國防支出、收回未使用的新冠防疫經費等。

在長達90分鐘的通話後，麥卡錫於推特發文寫道：「我不久前剛和總統通了電話。在他浪費時間和拒絕談判數個月之後，我們已經達成了一個無愧於美國人民的原則性協議。」接受媒體採訪時，麥卡錫形容，該法案「歷史性地減少了開支，進行了重大改革，將使人們擺脫貧困、進入勞動力市場，並控制政府的過度擴張。」

拜登則在推特表示，該協議代表了某種妥協，「不是每個人都能得到他們想要的東西」，但自己仍保住了民主黨人的關鍵優先事項。

拜登與麥卡錫達成的暫時協議，預計最快於31日提交眾議院表決，若能順利在6月5日的違約最後期限之前闖關成功，有望能避免美國信用評級被降級、可能出現的經濟衰退和數百萬人的就業損失。

對此，拜登與麥卡錫兩人皆表樂觀，認為能夠取得兩黨溫和派的充分支持。不過， 協議仍引發強硬派共和黨人和進步派民主黨人的抨擊。

共和黨方面一直爭取2024年保持預算支出不變，同時要求在2025年施加限制，以換取提高2年的債務限額，避免不穩定的政治問題影響2024總統大選；另一方面，民主黨人堅持認為，應該在沒有任何附加條件的情況下提高美債上限。

什麼是美國債務上限？

美國國會於1917年首次引入債務上限制度，規範美國財政部可以承擔的國家債務數額。這項措施意味著，政府不再需要國會批准每筆債務的發行。

公共債務法案隨後於1939年和1941年通過。在過去的70年裡，債務上限已經被提高了78次，其中包括2011年，當時美國未能就新的上限達成一致，導致標普下調美國主權信用評級，引發借貸成本上升。

今年1月，美國債務已達債務上限31.4兆美元，但美國財政部採取了非常措施，使其能夠繼續為政府活動提供資金。

儘管截至目前美國聯邦政府還沒有違約，但若在不提高債務上限的情況下，超過違約最後限期的6月5日，美國政府將沒有足夠資金支付基本款項，數以千萬計的公共部門工作人員（如教師）的工資、社會保障付款和對退伍軍人等老年和弱勢美國人的醫療補貼，也將被擱置。

兩黨對於折衷方案的反應

即使達成了暫定協議，提高債務上限的工作也遠未完成。是否有足夠的溫和派成員支持法案細節，並壓制反對的強硬派右翼共和黨人和進步派民主黨人備受關注。

「我聽說『協議』是將債務上限提高4兆美元。」共和黨籍的眾議院議員古德（Bob Good）說：「如果這是真的，其他也不用多說了。任何自稱是保守派的人都無法為投下贊成票辯護。」

民主黨籍眾議員趙美心（Judy Chu）則表示，她將關注這項提案的細節，會否增加對窮人的工作要求：「我認為這是他們（共和黨）提案中最糟糕的部分，因為這只會給窮人帶來痛苦。」

與此同時，備受爭議的共和黨議員格林（Marjorie Taylor Greene）聲稱，該協議可能會從疾病控制與預防中心（CDC）的「全球健康基金」中收回4億美元。格林表示，中國、阿富汗、亞美尼亞、孟加拉國、衣索比亞、印度、肯尼亞、奈及利亞、巴基斯坦和烏克蘭等國將可能受到影響。

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