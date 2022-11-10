拜登：马斯克同他国合作的关系值得关注

（德国之声中文网）特斯拉创办人马斯克在今年10月底以440亿美元收购了社交媒体平台推特。今年4月就曾传出马斯克要收购推特的消息，但是之后的几个月这笔交易一直反反复复。马斯克还一度指责推特存在欺诈，没有提供关于该平台虚假账户、垃圾账户的足够信息。

包括沙特富豪王子阿勒瓦利德·本·塔拉勒（Al-Walid bin Talal）在内的一些投资人都支持这桩收购案。

上周有报道称，美国政府考虑以国家安全为理由对马斯克收购推特案进行调查。

美国两名参议员也呼吁进行相应的调查，目的是防止该平台获取可能危及人权活动家和对沙特政府持批评意见的用户的数据信息。

参议员克里斯·墨菲（Chris Murphy）说：“我们应该感到担忧的是，明显有意打压政治言论和影响美国政治的沙特，现在是一个巨大的社交平台（推特）的第二大股东。”

近期，马斯克做出的一系列公开表述引发广泛争议。在美国中期选举举行前一天，他在推特上发文称：“致思想独立的选民们：分权可以限制两党最糟糕的过度行为，因此，鉴于总统是民主党人，我建议国会选举投票给共和党。”10月初他在接受《金融时报》采访时说，79岁的美国总统拜登年纪太大，无法竞选连任。

马斯克在接受《金融时报》采访时还说，他认为围绕台湾的冲突是“不可避免的”，这样的危机波及的不仅仅是他一个人，苹果公司也会陷入巨大麻烦，“更不要说全球经济了”。他估计全球经济将下滑30%。他为台海问题给出的建议是：“我的建议……是为台湾打造一个合理的特别行政区，这可能不会让每个人都高兴。事实上，我认为，他们有可能获得一个比香港更宽松的安排。”

台湾驻美代表萧美琴在推特上意有所指表示：“台湾卖很多产品，但我们的自由民主是非卖品。任何关于台湾未来的持久提案都必须和平决定，不受胁迫，并尊重台湾人民的民主意愿。”

马斯克还曾为俄乌战争提出停战计划。他建议乌克兰永久割让克里米亚地区给俄罗斯，在联合国主持下举行新的全民投票来决定俄罗斯控制领土的命运，并建议乌克兰同意保持中立。马斯克还在推特上发起投票，询问网友对其和平方案的意见：大部分推特用户都对此予以反对。

宇宙网红马斯克

（法新社）

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