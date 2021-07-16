拜登：香港局势正恶化 将向美国企业发出警告

（德国之声中文网）由于中国持续打压香港的政治和经济自由，美国政府预计将对在香港经商的美国企业发出营运风险警告。根据《美联社》报导，一名美国官员说，该警告最快可能在本周发布。

美国总统拜登周四（7月15日）告诉记者，该警告将指出，由于香港自由市场的条件恶化，香港作为亚洲主要金融中心之一的角色，可能进一步受到侵蚀。

拜登在与德国总理默克尔共同召开的记者会上说：「香港的情况正在恶化，中国政府没有遵守它的承诺，以及未来将如何处理香港问题。因此，这项警告是就香港可能发生的状况给予提醒。」

消息人士透露，拜登政府计划周五发布这项警告，凸显北京当局1997年收回这个前殖民地时所承诺的「一国两制」已完全变卦，但该警告并不会规定美国企业缩减在香港投资或离开香港，而是强调法律丶金融和其他方面的风险。

事实上，美国政府自香港去年通过《国安法》后，前总统特朗普就已签署对香港发布的行政命令，认定中国对香港采取的行动已经从根本上破坏了香港自治，并根据该行政命令，暂停乃至取消依据美国法律给予香港的特殊与优惠待遇。

现任总统拜登日前也决定延长这项行政命令。另外，香港的部分官员则因其打压民主的行为而受到美国的制裁。

美：扩大制裁中国官员

《路透社》7月15日引述两名未具名的消息人士报道，美国政府准备制裁多名中国官员，就北京打压香港民主问责。

消息人士指，这几名官员是7名香港中联办官员，他们可能会遭受经济制裁。他并指出，美国对香港的措施仍可能会改变，其中一人透露，华府正在评估要针对香港的移民政策公布行政命令，但最后是否会实施，美国财政部拒绝就此问题发表评论。

13日时，美国也发布一项商务警告，提醒美国商家与个人要警惕与涉及于中国新疆地区实施强迫劳动及其他侵权实体有供应链上往来而产生的声誉丶经济和法律上的风险。

国务院发言人普赖斯（Ned Price）13日指出，一个健康的营商环境取决于法治，但香港实施港版国安法后，情况持续在恶化。

(美联社丶路透社等)

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