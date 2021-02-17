拜登首轮军事行动空袭叙利亚境内设施

（德国之声中文网）拜登总统当地时间周四（2月25日）下令，对叙利亚境内靠近伊拉克的目标展开空袭。

美国国防部发言人科比（John Kirby）说，这些目标被武装民兵“真主党旅”（Kataib Hisbollah）等所利用，他们受到伊朗方面的支持。

科比说，拜登总统同打击“伊斯兰国联盟”的盟友进行磋商后下令空袭，当日下午6点空袭开始。

据位于伦敦的叙利亚人权观察小组的报道，美军的空袭造成17名亲伊朗民兵丧生，他们属于哈希德-阿沙比（Hasched-al-Schaabi）民兵组织。空袭的具体目标是位于叙利亚境内、伊拉克边境的3辆运输弹药的大卡车。叙利亚人权观察小组的情报源于当地的网络。

科比表示，空袭和外交措施一同构成对新近美国和盟友士兵在伊拉克遭受攻击的“合乎比例的军事回答”。他说，“空袭释放出明确信号”，即为保护美国与盟友的安全，拜登总统已做好采取行动的准备。科比还表示，同时，美军的空袭也是为了缓解“叙利亚东部以及伊拉克的整体局势”。

最近两周以来，伊拉克境内的美军设施受到3次、共14枚导弹的袭击，五角大楼认为，亲伊朗的什叶派民兵是幕后推手。在今年2月的一次导弹袭击中，有一名美军民事工作人员丧生，另有一名美国士兵以及数名伊拉克人受伤。该美军空军基地位于伊拉克北部。

周五（2月26日），外交部发言人汪文斌就美军空袭叙利亚做出回应，他说，中方注意到有关的报道，我们呼吁有关各方尊重叙利亚的主权、独立和领土完整，避免给叙利亚局势增加新的复杂因素。

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