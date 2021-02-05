 拜登首访国务院 左打中国右批俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2021

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时政风云

拜登首访国务院 左打中国右批俄罗斯

拜登首场国务院演说中强调，美国要对抗中俄的威胁，并向世界宣告「美国回来了」，要站稳世界领导者的角色。

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

拜登上任两周以来以和加、墨、英、德、法、日、韩，澳与北约领导人联系，誓言重建民主同盟的力量。

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中美竞合的态势在拜登上任以来已经越来越明朗。华盛顿持续酝酿联友制中的策略，而北京则反复强调中美合作的必要性。

中国媒体报道了戈尔曼在拜登总统就职典礼上的诗歌朗诵，甚至她的衣着和首饰，却没有讨论她的诗歌内容。时评人长平认为，她最值得重视的观点是：踏入历史，修复过往。

拜登任命奥巴马政府的副国务卿、“转向亚洲”战略的支持者坎贝尔，履职新设立的印太协调员。坎贝尔以擅长联合盟国克制中国著称。

拜登政府上台一周後，连续针对台海议题进行表态。在美国国防部28日重申会支持台湾提升防御力後，美国中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）为德国之声分析这些决策背後的意义及影响。

(德国之声中文网) 美国总统拜登4日在上任后首次到国务院发表演说。他强调，「美国领导层必须迎接这个独裁主义不断推进的新时刻」。他特别点名有「竞争野心」的中国与「破坏以及扰乱美国民主」的 俄罗斯。

拜登以「最严峻的竞争对手」称乎中国，并说会直面中国政府对美国繁荣、安全和民主价值所带来的挑战，包括经济滥用行为，也会反击北京侵略和强制的行动，以及对人权、知识产权和全球治理的攻击。但他强调，会在符合美国利益的情况下与北京合作。

他说：「我们将通过改善国内建设，与我们的盟友和伙伴合作，重新发挥我们在国际机构中的作用，以及重新获得我们的信誉和道德权威（其中大部分已经丧失），从而以实力竞争。」

对于俄罗斯，他提到双方同意将《新裁武条约》延长5年，维护两国之间唯一剩下的保障核稳定条约。

他表示自己已向俄罗斯普京总统表明，不会容忍「选举干预、网络攻击、毒害公民」等「侵略行动」，也要求立即无条件释放他纳瓦尔尼关。

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Blinken

美国新任国务卿布林肯与拜登已合作超过20年，深受拜登肯定的他是美国以外交站稳世界舞台的重要操盘手。

国际事务定调

拜登说，上任两周以来，已与盟国领导人联系，要重建民主联盟。他特别提到已停止从德国撤军的计划。

此外，他表示，为了支持联合国主导的倡议，以实现也门停火，美国将停止美国对也门战争中进攻行动的所有支持，包括相关的武器销售。

他也强调会继续支持盟友沙特捍卫主权，应对来自伊朗支持的多国部队的威胁。

拜登更逆转特朗普的难民政策，以行政命令恢复难民接纳计划，将接纳量重新提高到125,000人。他特别提到了其中要关注多元性别LGBTQI的权益。

他最后宣告，美国不会「再在世界舞台上缺席」，要发挥领导世界的作用。

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