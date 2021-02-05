拜登首访国务院 左打中国右批俄罗斯

(德国之声中文网) 美国总统拜登4日在上任后首次到国务院发表演说。他强调，「美国领导层必须迎接这个独裁主义不断推进的新时刻」。他特别点名有「竞争野心」的中国与「破坏以及扰乱美国民主」的 俄罗斯。

拜登以「最严峻的竞争对手」称乎中国，并说会直面中国政府对美国繁荣、安全和民主价值所带来的挑战，包括经济滥用行为，也会反击北京侵略和强制的行动，以及对人权、知识产权和全球治理的攻击。但他强调，会在符合美国利益的情况下与北京合作。

他说：「我们将通过改善国内建设，与我们的盟友和伙伴合作，重新发挥我们在国际机构中的作用，以及重新获得我们的信誉和道德权威（其中大部分已经丧失），从而以实力竞争。」

对于俄罗斯，他提到双方同意将《新裁武条约》延长5年，维护两国之间唯一剩下的保障核稳定条约。

他表示自己已向俄罗斯普京总统表明，不会容忍「选举干预、网络攻击、毒害公民」等「侵略行动」，也要求立即无条件释放他纳瓦尔尼关。

国际事务定调

拜登说，上任两周以来，已与盟国领导人联系，要重建民主联盟。他特别提到已停止从德国撤军的计划。

此外，他表示，为了支持联合国主导的倡议，以实现也门停火，美国将停止美国对也门战争中进攻行动的所有支持，包括相关的武器销售。

他也强调会继续支持盟友沙特捍卫主权，应对来自伊朗支持的多国部队的威胁。

拜登更逆转特朗普的难民政策，以行政命令恢复难民接纳计划，将接纳量重新提高到125,000人。他特别提到了其中要关注多元性别LGBTQI的权益。

他最后宣告，美国不会「再在世界舞台上缺席」，要发挥领导世界的作用。

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