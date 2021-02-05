 拜登首次外交宣示：大国回归，叫板中俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2021

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时政风云

拜登首次外交宣示：大国回归，叫板中俄

拜登在上任后的首次外交政策演说中向世界宣告“美国回来了”。他阐述了美国对缅甸、中东等国际危机热点的立场，也从长远视角强调，美国要对抗中俄的威胁。

Weltspiegel 05.02.2021 | USA Washington | Joe Biden, Präsident

拜登2月4日在美国国务院

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中美竞合的态势在拜登上任以来已经越来越明朗。华盛顿持续酝酿联友制中的策略，而北京则反复强调中美合作的必要性。

拜登任命奥巴马政府的副国务卿、“转向亚洲”战略的支持者坎贝尔，履职新设立的印太协调员。坎贝尔以擅长联合盟国克制中国著称。

拜登政府上台一周後，连续针对台海议题进行表态。在美国国防部28日重申会支持台湾提升防御力後，美国中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）为德国之声分析这些决策背後的意义及影响。

(德国之声中文网) 美国总统拜登4日在上任后首次到国务院发表演说，强调美国的外交政策将遵循理性和价值观基础，重新找回在国际舞台上应有的角色。他宣告，美国不会“再在世界舞台上缺席”。

他说：“我们将通过改善国内建设，与我们的盟友和伙伴合作，重新发挥我们在国际机构中的作用，以及重新获得我们的信誉和道德权威（其中大部分已经丧失），从而以实力竞争。”

反击与合作

拜登说，“美国领导层必须迎接这个独裁主义不断推进的新时刻”。他特别点名有“竞争野心”的中国与“破坏以及扰乱美国民主”的俄罗斯。为此，美国必须同民主世界的盟友并肩合作。

拜登以“最严峻的竞争对手”称呼中国，并说会直面中国政府对美国繁荣、安全和民主价值所带来的挑战，“我们将反制中国的经济不轨行为，对中国的攻击性和胁迫行动，以及对人权、知识产权和全球治理的侵犯做出回击。不过他强调，“但是在符合美国利益的情况下，我们愿意同北京合作。”

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

对于俄罗斯，拜登表示不会接受该国对西方的强硬策略。他表示自己已向普京总统表明，“美国容忍俄罗斯干预我国选举、进行网络攻击、毒害本国公民等侵略行动的日子一去不复返了”。

他还批评俄罗斯压制公民言论和集会自由的做法，并要求立即无条件释放反对派领袖纳瓦尔尼。

同时他也提到双方同意将规范双边核裁军的《新削减战略武器条约》延长5年，维护两国之间唯一剩下的保障核稳定条约。

叫停撤军

拜登说，上任两周以来，已与盟国领导人联系，要重建民主联盟。他特别提到已停止从德国撤军的计划，表示在防长奥斯汀（Lloyd Austin）对美国全球军事存在做出全面评估之前，暂停撤军行动。

前总统特朗普去年宣布计划从德国撤走9500名美军士兵，目前美国在德国驻军共3.45万。特朗普一直不满德国的防卫支出未能达到所设定的该国GDP2%的目标。

观看视频 01:37

默克尔谈拜登时代德美关系

缅甸、沙特

拜登表示美国正在与盟国协商，对缅甸近日发生的军事政变做出恰当反应。“毫无疑问的是，在一个民主国家，永远不能允许武力凌驾人民的意志，或试图推翻一场有公信力的选举的结果。”

拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）已表示，白宫正在考虑对缅甸一些个人及军方控制的实体进行制裁。

拜登还表示，为了支持联合国主导的倡议，以实现也门停火，美国将停止支持沙特在也门内战中的进攻行动，包括相关的武器销售。“这场战争必须结束”，但他也强调会继续支持盟友沙特捍卫主权，应对来自伊朗的威胁。

拜登还计划扭转特朗普的难民政策，以行政命令恢复难民接纳计划，将一个财政年度的接纳量从目前的15000人重新提高到125,000人。他特别提到了其中要关注多元性别群体（LGBTQI）的权益。

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