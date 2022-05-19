拜登首次亞洲行啟程 近幾週或與習近平通話

（德國之聲中文網）美國總統拜登展開亞洲之行，預計週五（5月20日）下午抵達韓國，此行預計將對韓國和日本進行共為期六天的訪問，中國議題料成焦點之一。

美聯社稱，拜登此行旨在與日、韓領導人建立友好關係，同時也向中國發出明確的信息：俄羅斯對烏克蘭的入侵陷入困境，北京應該對自己在太平洋地區的武力恫嚇有所警惕。

白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在出訪前說，在美國成功領導西方國家應對俄羅斯總統普京長達近三個月對烏克蘭的入侵後，拜登在有利地位下前往亞洲。

西方對俄羅斯施加的高額軍事、外交和經濟代價，在華盛頓眼中也被視為是對中國的警示。北京公開表示不排除武統台灣，俄烏戰爭爆發後，外界關注中國會否借鑑發動「武力犯台」。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



拜登的亞洲行將與韓國新任總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會面，會談將涉及貿易、提高全球供應鏈的抗風險能力，對朝鮮核計劃及化學武器日益增長和當地爆發新冠疫情的擔憂。

在日本期間，拜登還將參與由美國、日本、印度與澳大利亞四國領袖組成的「四方安全對話」（Quad）。《華爾街日報》指出，拜登將試圖把重心再次轉向「對抗中國」此一外交政策，先前俄烏戰爭分散了美國對此要務的關注。

對此，中國官媒《環球時報》18日以〈拜登亞洲行，一場事先張揚的挑事之旅？〉為題發表社論稱，從官方不斷的放話和媒體報導來看，各種跡象表明，這是一場事先張揚「針對中國」的「挑事之旅」。文章稱，美國若扮演這樣的角色，在亞太地區引發擔憂是必然的。

就在拜登展開亞洲行前，中國海南海事局宣佈，自5月19日至5月23日在南海進行軍事訓練。

美國內外挑戰

拜登此行是在美國面臨許多內政問題下所進行，其中包括嬰兒配方奶粉短缺、通貨膨脹及新冠疫情升溫。與此同時，拜登在亞洲面臨的難題也愈發艱困。拜登上任後，中國對其軍事信心持續增加，其挑釁行為經常使該地區處於緊張狀態。

上個月，中國在美國議員訪問台灣後，在台灣周邊舉行了軍事演習。日本也稱，中國軍艦經常侵入日本在東海尖閣群島周圍的領海。中央社引述專家說法稱，美日可能討論如何嚇阻共軍犯台，四方安全對話將表明區域各國會在中國侵略時支持台灣。

在被視為瞄準中國的拜登亞洲行出發之際，沙利文在空軍一號上表示，美國總統拜登可能會在未來幾週與中國國家主席習近平通話，但未透露更多信息。他說：「如果在未來幾周，拜登和習近平再次交談，我不會感到驚訝。」

观看视频 02:07 拜登上台一周年：他还是美国总统的正确人选吗？

（美聯社、路透社、中央社）

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