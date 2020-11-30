拜登首听总统简报 拟提名史上首位女财长

在特朗普杯葛选举结果的背景下，总统当选人拜登比惯例还要晚开始听取对熟悉政务至关重要的「总统每日简报」。同一天，他宣布将组织一个自由派主导的经济团队，意图借此重振疫情后的经济。
(德国之声中文网) 周一(11月30日)，拜登以总统当选人的身份，首次在家乡德拉瓦州听取了总统每日简报(PDB)，意味着其入主白宫的进程迎来新阶段。同日，拜登宣布拟提名珍妮特·耶伦(Janet Yellen)出任财政部长。如果提名获参议院通过，耶伦将成为美国历史上首位女性财政部长。
「总统每日汇报」(PDB)包含了所有仅有总统才有权知道的最高机密，是美国总统每天都会收到的高层情报书面摘要，为其治国提供必要帮助。
据信，制作PDB的团队会依照每个总统习惯吸收资讯的方式，包括报告的形式以及设计，为总统量身订做每日简报。例如前总统奥巴马刚上任时所阅读的PDB，就是装在皮革资料夹里面的10到15页的简报，每天早上放在他的早餐桌上。奥巴马在执政后期，则改成使用一台加密的iPad阅读简报。特朗普则是不见得会阅读每一份简报，有一部份会请身边的情报官员口述给他听。拜登上任后，国家情报办公室主任预料也会为他量身定制其特定风格的简报。
副总统哈里斯是在拜登过渡办公室所在的商务部秘密房间收到简报。拜登与哈里斯从现在开始一直到就职日，将会阅读办公室为特朗普量身定做的每日简报。
大约10年前，拜登在准备接任副总统时，也曾经看过小布希的PDB，在他正式就职副总统之后，他也跟着时任总统的奥巴马看了8年的PDB。现在时隔4年，他又以总统当选人的身份，读取特朗普的PDB。
阅读PDB对拜登而言极为重要。因为从拜登走进白宫椭圆办公室那一刻起，朝鲜与伊朗的核武威胁、中东百变的政治局势、美国在阿富汗的军队、中国窜升的竞争力都将传承给拜登。
然而，因为特朗普持续挑战竞选结果，拜登和哈里斯取得PDB的时间比惯例晚。虽说在特朗普同意交接之前，拜登也以总统当选人的身份获知了一些机密的背景，但是那些都比较笼统，且没有包括国家最高机密。上周，在特朗普的团队同意开启正式交接之后一天，特朗普在周二(11月24日)才批准让拜登获取简报。
拜登团队逐渐成型
考虑到失业率居高不下、疫情持续对经济造成影响，拜登正在组建一个自由派的经济团队，成员大多长期关注劳工以及消除经济不平等的相关政策。
拜登在周一宣布拟提名珍妮特·耶伦 (Janet Yellen)出任财政部长，如果通过，她将是美国历史上首位女性财政部长。拜登还提名鲁斯 (Cecilia Rouse)为经济顾问委员会的主席，以及布斯 (Heather Boushey)、伯恩斯坦 (Jared Bernstein)等人为委员会成员。这些人过去都公开支持以增加政府开支的方式刺激经济成长。
上周日，拜登宣布将组建一支完全由女性组成的白宫新闻团队，其中包括其竞选团队的骨干以及奥巴马时代的「前朝元老」。这将是第一次全部由女性在白宫通讯联络团队中扮演核心角色。总共7位被提名者当中，有4人是有色人种。
特朗普的白宫公关团队中也不乏女性担任要职的例子。如白宫新闻秘书凯莱·麦肯内尼( Kayleigh McEnany)以及白宫通讯联络办公室主任艾丽莎·法拉赫（Alyssa Farah）。不过，特朗普治下的白宫公关团队通常对媒体较为敌意，新闻发布会次数减少，而媒体本身则往往成为被攻击的目标。一般认为，拜登的公关团队会对媒体采取较为友好的态度。
修复与联合国的关系
周一(11月30日)，拜登致电给联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)，与他讨论加强合作对抗新冠疫情的必要性，以及重启气候变迁上的合作。这两者都是总统特朗普不愿开启多边合作的领域。特朗普过去曾说气候变迁只是「谎言」，甚至在今年11月4日正式退出巴黎气候协定。特朗普也指责世界卫生组织沦为中国傀儡，缩减了提供给世界卫生组织的资助，也计划在明年7月正式退出世界卫生组织。
在电话上，拜登说他会撤回特朗普的决定。拜登的过渡团队在一份声明中说，拜登和古特雷斯还讨论了 「解决人道主义需求、推进可持续发展、维护和平与安全、解决冲突、促进民主和人权」等议题。
张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)
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