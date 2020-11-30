 拜登首听总统简报 拟提名史上首位女财长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2020

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时政风云

拜登首听总统简报 拟提名史上首位女财长

在特朗普杯葛选举结果的背景下，总统当选人拜登比惯例还要晚开始听取对熟悉政务至关重要的「总统每日简报」。同一天，他宣布将组织一个自由派主导的经济团队，意图借此重振疫情后的经济。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, president-elect

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候任总统拜登任命其竞选团队的骨干组建白宫新闻团队。美国历史上将出现第一个全部由女性担任要职的白宫公关队伍。

任期剩不足两个月的美国总统特朗普，在过去几天接连面对选举诉讼失利，他承认寻求翻盘的难度愈来愈高。但他誓言就算离开白宫，也不会就此放弃。

英国的《金融时报》29日引述一个欧盟政策草案，表示欧盟预计在美国政权转移之际，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。双方预计在数位规范与新冠疫情等领域展开合作。

习近平25日正式致电祝贺拜登当选美国总统，拜登团队表示感谢。同一天，中国官媒环球时报在一篇评论中，呼吁拜登放弃特朗普时期的抗中模式，找寻与中国合作的机会。

(德国之声中文网) 周一(11月30日)，拜登以总统当选人的身份，首次在家乡德拉瓦州听取了总统每日简报(PDB)，意味着其入主白宫的进程迎来新阶段。同日，拜登宣布拟提名珍妮特·耶伦(Janet Yellen)出任财政部长。如果提名获参议院通过，耶伦将成为美国历史上首位女性财政部长。

「总统每日汇报」(PDB)包含了所有仅有总统才有权知道的最高机密，是美国总统每天都会收到的高层情报书面摘要，为其治国提供必要帮助。

据信，制作PDB的团队会依照每个总统习惯吸收资讯的方式，包括报告的形式以及设计，为总统量身订做每日简报。例如前总统奥巴马刚上任时所阅读的PDB，就是装在皮革资料夹里面的10到15页的简报，每天早上放在他的早餐桌上。奥巴马在执政后期，则改成使用一台加密的iPad阅读简报。特朗普则是不见得会阅读每一份简报，有一部份会请身边的情报官员口述给他听。拜登上任后，国家情报办公室主任预料也会为他量身定制其特定风格的简报。

副总统哈里斯是在拜登过渡办公室所在的商务部秘密房间收到简报。拜登与哈里斯从现在开始一直到就职日，将会阅读办公室为特朗普量身定做的每日简报。

大约10年前，拜登在准备接任副总统时，也曾经看过小布希的PDB，在他正式就职副总统之后，他也跟着时任总统的奥巴马看了8年的PDB。现在时隔4年，他又以总统当选人的身份，读取特朗普的PDB。

阅读PDB对拜登而言极为重要。因为从拜登走进白宫椭圆办公室那一刻起，朝鲜与伊朗的核武威胁、中东百变的政治局势、美国在阿富汗的军队、中国窜升的竞争力都将传承给拜登。

然而，因为特朗普持续挑战竞选结果，拜登和哈里斯取得PDB的时间比惯例晚。虽说在特朗普同意交接之前，拜登也以总统当选人的身份获知了一些机密的背景，但是那些都比较笼统，且没有包括国家最高机密。上周，在特朗普的团队同意开启正式交接之后一天，特朗普在周二(11月24日)才批准让拜登获取简报。

Ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve Janet Yellen

耶伦过去曾任美联储主席，有望成为拜登的财政部长

拜登团队逐渐成型

考虑到失业率居高不下、疫情持续对经济造成影响，拜登正在组建一个自由派的经济团队，成员大多长期关注劳工以及消除经济不平等的相关政策。

拜登在周一宣布拟提名珍妮特·耶伦 (Janet Yellen)出任财政部长，如果通过，她将是美国历史上首位女性财政部长。拜登还提名鲁斯 (Cecilia Rouse)为经济顾问委员会的主席，以及布斯 (Heather Boushey)、伯恩斯坦 (Jared Bernstein)等人为委员会成员。这些人过去都公开支持以增加政府开支的方式刺激经济成长。

上周日，拜登宣布将组建一支完全由女性组成的白宫新闻团队，其中包括其竞选团队的骨干以及奥巴马时代的「前朝元老」。这将是第一次全部由女性在白宫通讯联络团队中扮演核心角色。总共7位被提名者当中，有4人是有色人种。

特朗普的白宫公关团队中也不乏女性担任要职的例子。如白宫新闻秘书凯莱·麦肯内尼( Kayleigh McEnany)以及白宫通讯联络办公室主任艾丽莎·法拉赫（Alyssa Farah）。不过，特朗普治下的白宫公关团队通常对媒体较为敌意，新闻发布会次数减少，而媒体本身则往往成为被攻击的目标。一般认为，拜登的公关团队会对媒体采取较为友好的态度。

修复与联合国的关系

周一(11月30日)，拜登致电给联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)，与他讨论加强合作对抗新冠疫情的必要性，以及重启气候变迁上的合作。这两者都是总统特朗普不愿开启多边合作的领域。特朗普过去曾说气候变迁只是「谎言」，甚至在今年11月4日正式退出巴黎气候协定。特朗普也指责世界卫生组织沦为中国傀儡，缩减了提供给世界卫生组织的资助，也计划在明年7月正式退出世界卫生组织。

在电话上，拜登说他会撤回特朗普的决定。拜登的过渡团队在一份声明中说，拜登和古特雷斯还讨论了 「解决人道主义需求、推进可持续发展、维护和平与安全、解决冲突、促进民主和人权」等议题。

  • USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    国务卿安东尼·布林肯

    安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。他被认为是多边主义的支持者，并且是促成伊核国际协议的推手之一。

  • USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Joe Biden

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    气候特使约翰·克里

    约翰·克里（John Kerry）在马萨诸塞州担任了20年的参议员。2004年，他在总统大选中输给了小布什（George W. Bush）。从2013年至2017年，他在奥巴马的第二任期担任国务卿，并于2015年代表美国签署了《巴黎协定》，特朗普总统于2018年退出了该协定。现在克里的工作应该是重新扭转这种状况。

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德

    琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）一直在美国国务院工作。在她漫长的职业生涯中，这位现年68岁的非洲裔美国人曾经在奥巴马政府内担任主管非洲事务的国务秘书。现在，她将成为美国驻联合国的代表。拜登希望将这一职位提升到内阁级别，这在民主党内是常见的做法。这样的话，托马斯-格林菲尔德就将直接处于拜登的领导之下。

  • USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Alejandro Mayorkas

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯

    亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    国家安全顾问杰克·沙利文

    在奥巴马担任总统、拜登担任副总统时期，杰克·沙利文（Jake Sullivan）就已经在担任国家安全顾问。在奥巴马的总统第一任期内，沙利文曾担任国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的副手。2016年希拉里·克林顿竞选总统时，沙利文担任她的外交政策顾问。

  • USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Avril Haines

    拜登公布外交和国家安全团队名单

    国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯

    埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）从2013年至2015年担任中情局副局长。当安东尼·布林肯2015年调任国务院时，她担任总统国家安全事务副助理。海恩斯将成为第一位担任美国国家情报总监的女性。除了中情局外，国家安全局、联邦调查、海岸警卫队和其他19个单位都隶属于国家情报总监管辖。

    作者: Davis Van Opdorp


张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)

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