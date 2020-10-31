 拜登领先、参院未“翻蓝”令美股审慎乐观 | 经济纵横 | DW | 05.11.2020

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经济纵横

拜登领先、参院未“翻蓝”令美股审慎乐观

拜登在本次总统大选明显领先，股市寄望于其经济刺激方案。而国会参议院看来仍可能掌握在共和党手中，令投资者对增税等政策改变的忧虑放松。

USA Börse Wall Street New York (Courtney Crow/New York Stock Exchange via AP/picture alliance)

华尔街股市在总统选举翌日

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共和党长期以来一直受到投资者的青睐，美国总统特朗普却输掉了这项优势，而现在拜登受惠，这也反映在了财政捐款上。

美国总统特朗普感染新冠后，金融市场作出明显消极的第一反应。不过，指数下跌是否会持续呢？

（德国之声中文网）周三，美国总统选举日的第二天，道琼斯工业指数一度上扬2.9%，堪称120年里最强劲的选后表现。不过当日收盘时，道琼斯只比一日前增长了1.3%，停落在27847点；S&P 500增2.2%;纳斯达克上窜了4个百分点。

虽然美国总统大选在最后关头出现胶着，但华尔街股市还是持续沉浸在审慎的乐观气氛中。

周四欧洲股市开盘后，德国的达克斯指数也立即上升了1.2%，达到12473点。前一日，即美国选举日当天，达克斯已有上攀2%的表现。亚洲日经指数周四也强势增长1.7%。

美国投资公司Evercore的创办人阿尔特曼（Roger Altman）对CNBC评论表示，股市预期拜登会赢，从而认为他会推出强有力的扶持经济计划。当周三选举结果出现不明朗状态时，阿尔特曼认为，由于国会的力量对比给人希望，所以，股市总体处在上升状态。

另一名金融服务领域专家巴尼斯特（Barry Bannister）在周三的一份市场分析报告中也写道，投资者好像“对国会权力的分配是满意的”。因为看来参议院还掌握在共和党手里，人们对国家将征收资本盈利税的担心暂时烟消云散。

Symbolbild Apps Facebook, Google und Google + Anwendungen (Imago Images/P. Szyza)

高科技企业松了一口气？

此外，之前人们担心拜登上台后，会对高科技企业实施严控管理，甚至有人提出拆分原有大型集团的建议。随着民主党没有全盘占领国会，以上问题也不复存在。周三，脸书、谷歌母公司Alphabet的股价在收盘时大增6%和8%。

股市最大的担心：不确定性

股市专家认为，迅速澄清大选结果非常重要，其重要程度超过国会的权力分配。他们希望最晚几天之后给大选画上句号，投资战略家弗丹尼（Arian Vojdani）对路透社表示，选举事宜上对簿公堂将提高不确定性，它对目前股市的乐观情绪是一个沉重打击。

华尔街还记得2000年的总统大选，尾声之际，小布什同戈尔在弗罗里达州拼斗得难分胜负。清点票数、最高法院介入，这个程序持续了5周之久，最后，最高法院宣布小布什获胜。那年年终时，S&P 500 同比下跌8%，纳斯达克甚至下挫近20%。

 

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