拜登預算案撥數十億美元資金抗中

美國總統拜登9日提出最新預算案，國防支出逾8千億美元，主力提升印太地區軍事部署，包含對太平洋島國的支持，以聯合盟友共同抗中、與北京競爭。
（德國之聲中文網）拜登政府週四（3月9日）提出最新的2024財政年度預算案，其中包含為印太地區提供數十億美元的資金援助，以增強基礎建設和支持該地區美國的盟友，共同對抗中國。
該預算案的國防預算總額高達8420億美元，高於去年的8167億美元，並以增強美國在印太地區的軍事部署為主力。負責管理和資源代理的美國副國務卿巴斯（John Bass）告訴路透社，華盛頓與北京的競爭「異常廣泛及復雜」，美方有理由採取新的資金運用方式。
巴斯進一步說道：「應對中國帶來的世代挑戰時，我們側重於投資國內實力，使我們的努力方向與盟友和夥伴的努力方向保持一致，並在利益和價值觀不同的地方與中國競爭。」
目前還不清楚美國國會會否批准，因為整個預算案在共和黨主導的眾議院中，面臨著一定的反對意見，部分共和黨議員希望能削減政府開支，推動大量減少對外援助。不過在對抗中國方面，美國國會可能會罕見出現跨黨派團結並通過預算。
根據美國國務院一份概況文件顯示，該預算案包含4億美元的資金，將用於「在全球範圍內打擊中國具體所做、有疑慮的行為」。
巴斯表示，除了傳統的可支配資金外，拜登政府還要求提供強制性支出，其中包括用於支持基礎建設的20億美元，以及用於反擊中國、加強印太地區經濟和支持合作夥伴的另外20億美元。
他補充，預算還包括用於擴大美國在太平洋島嶼部署的資金，原因是中國在該地區的影響力日益增強，華盛頓正在與北京競爭。
路透社指出，中國先前通過「一帶一路」基礎設施倡議，在海外向他國慷慨解囊，其資金數額比美國宣布的預算案超出許多，使美方資金顯得微不足道。
但部分美國官員回應，美國致力於投資「高質量」的基礎設施項目，並將爭取對私營領域的投資。 「我們不希望以美元和人民幣的數額多寡來與中國競爭，部分原因是，中國投注再高額的資金......都沒有很大的商業意義。」
美聯社週五（10日）也報導，美方對中國在招攬太平洋島國方面的成功感到震驚，促使拜登政府在預算案中，提議花費71億美元資金，以鞏固美國與該地區其中3個島國的夥伴關係。
這3個太平洋島國是馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帕勞。這筆資金若獲美國國會批准，預計將在20年內（2024年至2044年）支付。其中密克羅尼西亞將獲得33億美元，馬紹爾群島23億美元，帕勞8.9億美元，而剩下的6.34億美元，則將分配給美國郵政服務，以繼續運營這三個國家的郵件。
白宮表示：「中國是美國的競爭者中，唯一既有重塑國際秩序的意圖，又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點者。」因此，該款項是美方在競爭中「超越中國」並加強與印太地區聯盟和夥伴關係戰略的一部分。
美國與太平洋島國的關係，可追溯至20世紀60年代簽署的《自由聯繫條約》（COFA）。根據該條約，美國為這三個島國提供郵政服務，並負責天氣預報、空中交通管制和應急管理服務，以獲取該島國軍事、情報、電信和太空探索設施的基地使用權。
然而，島民們長期來以不斷抱怨，該協議沒有充分解決他們的需求，且美國在20世紀50年代至60年代對該地區進行核試驗，造成環境汙染和健康問題。
過去幾年，中國試圖利用美國和馬紹爾群島之間的分歧，以擴大其在該地區的影響力。中國更與索羅門群島簽署安全協議，允許中國在當地駐紮海軍軍艦、部署軍力，促使美國宣布了一項時隔30年重啟駐該地大使館的計劃。
目前美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的協議今年到期，與帕勞的協議在2024年到期。並在今年初與各島國依序簽署諒解備忘錄，但美國和南太平洋島國整體的關係走向，仍高度取決與此最新預算案能否通過。
（路透社、美聯社等）
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