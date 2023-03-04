拜登預算案撥數十億美元資金抗中

（德國之聲中文網）拜登政府週四（3月9日）提出最新的2024財政年度預算案，其中包含為印太地區提供數十億美元的資金援助，以增強基礎建設和支持該地區美國的盟友，共同對抗中國。

該預算案的國防預算總額高達8420億美元，高於去年的8167億美元，並以增強美國在印太地區的軍事部署為主力。負責管理和資源代理的美國副國務卿巴斯（John Bass）告訴路透社，華盛頓與北京的競爭「異常廣泛及復雜」，美方有理由採取新的資金運用方式。

巴斯進一步說道：「應對中國帶來的世代挑戰時，我們側重於投資國內實力，使我們的努力方向與盟友和夥伴的努力方向保持一致，並在利益和價值觀不同的地方與中國競爭。」

目前還不清楚美國國會會否批准，因為整個預算案在共和黨主導的眾議院中，面臨著一定的反對意見，部分共和黨議員希望能削減政府開支，推動大量減少對外援助。不過在對抗中國方面，美國國會可能會罕見出現跨黨派團結並通過預算。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



相較「一帶一路」 美資金相形見絀？

根據美國國務院一份概況文件顯示，該預算案包含4億美元的資金，將用於「在全球範圍內打擊中國具體所做、有疑慮的行為」。

巴斯表示，除了傳統的可支配資金外，拜登政府還要求提供強制性支出，其中包括用於支持基礎建設的20億美元，以及用於反擊中國、加強印太地區經濟和支持合作夥伴的另外20億美元。

他補充，預算還包括用於擴大美國在太平洋島嶼部署的資金，原因是中國在該地區的影響力日益增強，華盛頓正在與北京競爭。

路透社指出，中國先前通過「一帶一路」基礎設施倡議，在海外向他國慷慨解囊，其資金數額比美國宣布的預算案超出許多，使美方資金顯得微不足道。

但部分美國官員回應，美國致力於投資「高質量」的基礎設施項目，並將爭取對私營領域的投資。 「我們不希望以美元和人民幣的數額多寡來與中國競爭，部分原因是，中國投注再高額的資金......都沒有很大的商業意義。」

拉攏太平洋島國

美聯社週五（10日）也報導，美方對中國在招攬太平洋島國方面的成功感到震驚，促使拜登政府在預算案中，提議花費71億美元資金，以鞏固美國與該地區其中3個島國的夥伴關係。

這3個太平洋島國是馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帕勞。這筆資金若獲美國國會批准，預計將在20年內（2024年至2044年）支付。其中密克羅尼西亞將獲得33億美元，馬紹爾群島23億美元，帕勞8.9億美元，而剩下的6.34億美元，則將分配給美國郵政服務，以繼續運營這三個國家的郵件。

白宮表示：「中國是美國的競爭者中，唯一既有重塑國際秩序的意圖，又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點者。」因此，該款項是美方在競爭中「超越中國」並加強與印太地區聯盟和夥伴關係戰略的一部分。

美國與太平洋島國的關係，可追溯至20世紀60年代簽署的《自由聯繫條約》（COFA）。根據該條約，美國為這三個島國提供郵政服務，並負責天氣預報、空中交通管制和應急管理服務，以獲取該島國軍事、情報、電信和太空探索設施的基地使用權。

然而，島民們長期來以不斷抱怨，該協議沒有充分解決他們的需求，且美國在20世紀50年代至60年代對該地區進行核試驗，造成環境汙染和健康問題。

過去幾年，中國試圖利用美國和馬紹爾群島之間的分歧，以擴大其在該地區的影響力。中國更與索羅門群島簽署安全協議，允許中國在當地駐紮海軍軍艦、部署軍力，促使美國宣布了一項時隔30年重啟駐該地大使館的計劃。

目前美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的協議今年到期，與帕勞的協議在2024年到期。並在今年初與各島國依序簽署諒解備忘錄，但美國和南太平洋島國整體的關係走向，仍高度取決與此最新預算案能否通過。

（路透社、美聯社等）

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