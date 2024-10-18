拜登“闪电式”访德 专家称其“最后一位跨大西洋总统”

美国总统拜登于本周五开始对德访问。仅逗留不到一日但日程安排紧凑：与德总理举行双边会晤，随后法、英领导人也会加入进行四方会谈。德国总统还向拜登颁发了德国最高荣誉大十字勋章。

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔于本周五上午（10月18日）在柏林美景宫（Schloss Bellevue）以军事礼仪接待了即将卸任的美国总统拜登。这是拜登首次对德国进行双边性质的访问。拜登此行除与德国总理肖尔茨会晤外，还将会见法国总统马克龙和英国首相斯塔默。

德国总统施泰因迈尔向拜登授予德国最高功绩勋章——联邦大十字特别勋章，以表彰其在“德美友谊和跨大西洋联盟”方面做出的贡献。自战后德意志联邦共和国成立以来，14位美国历任总统中只有老布什（George H. W. Bush）曾获此殊荣。

与欧洲的情感联系

拜登生于1942年，二战后美国帮助德国重建，1961年柏林墙修筑，拜登亲眼目睹了西德如何成为美国在冷战中最重要的伙伴之一。美国总统与国会研究中心副主任斯帕丁（Peter Sparding）对德国之声说：“[拜登]从1972年起从政至今，其外交政策方面受到冷战经历的影响。”



“拜登通过多年来与北约、慕尼黑安全会议以及美国参议院外交政策委员会的合作，在成为总统前，就已经认识了许多欧洲国家领导人。” 华盛顿美利坚大学美欧关系专家埃根教授（Michelle Egan）表示， 奥巴马竞选总统时“外交政策经验非常有限”，因此拜登拥有的人脉、知识以及外交经验就显得尤为重要。奥巴马在担任总统期间在欧洲非常受欢迎，因为他重建了跨大西洋关系。但与欧洲有情感联系的是拜登，而不是奥巴马。

“最后一位跨大西洋总统”

美国与欧洲，特别是美国与德国的关系对拜登而言尤为重要。拜登任内，德国仍是美国重要的合作伙伴，两国在国际舞台上拥有相似立场：都是乌克兰对抗俄罗斯侵略的支持者，也是中东冲突中最强调以色列自卫权的国家之一。



拜登也被视为最后一位重要的跨大西洋主义者。埃根教授在接受德国之声采访时表示：“我认为可以称呼他为[最后一位跨大西洋总统]。” 而随着拜登总统任期的结束，也标志着一个时代的结束。



因为德国在美国对外政策中的地位将不再像以往那样重要。此外，德国也无法像过去那样依赖美国作为欧洲安全的保护者。斯帕丁表示，无论下一任美国总统是谁，德国与美国的关系未来都会有所不同。美国正在转向印度-太平洋地区，以应对中国作为严峻的竞争对手所带来的挑战。因此美国在未来将期待德国等国家在维护欧洲及周边事务上承担更多责任。

肖尔茨在总理府迎接拜登 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

“告别之旅”

拜登原计划于一周前访问柏林，但由于佛罗里达州遭遇飓风“米尔顿”袭击，美方临时取消了这一行程。推迟一周后，此次访德行程被大大缩减，原计划的正式国事访问也被缩减为不到一日的“闪电之行”。



拜登此行也是一场“告别访问”。拜登将在明年1月卸任美国总统。国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，这次访问本身还包含了一层象征意义，即拜登希望在离任前最后一次访问德国 – 这个美国最重要的合作伙伴和盟友之一。



根据美方消息，拜登将与肖尔茨、法国总统马克龙以及英国首相斯塔默举行四方会谈，讨论的主要议题除中东冲突外，将集中在如何支持乌克兰抵抗俄罗斯的攻势。



拜登原本计划在到访期间召开一次乌克兰联络小组会议。自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，拜登领导的美国政府在援助乌克兰抵御俄罗斯侵略方面起到了领导作用。国家安全顾问沙利文最近表示，拜登总统希望在任期的最后几个月内，为乌克兰“能够取得胜利，创造最有利的局面”。

拜登联大告别演说 重申“负责任管理美中关系” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社，法新社，天主教通讯社，路透社 ）

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