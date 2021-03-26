拜登邀请普京和习近平参加气候峰会

（德国之声中文网）白宫表示，美国总统拜登已经邀请俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平参加将于下月举行的一场气候峰会。根据华盛顿的消息，一共有40个国家受邀参加4月22日和23日在线上举行的会议。德国总理默克尔也收到了相关邀请。

制定更加雄心勃勃的目标

这场会议将在网络上进行直播，白宫表示希望以此来强调出台更多气候保护措施的紧迫性，以及这些措施可能带阿里的经济效益。作为对巴黎气候保护协议的新贡献，美国将在这场峰会之前公布其2030年的减排目标，并且这一目标将是"雄心勃勃的"。拜登也呼吁其它国家领导人，利用这次虚拟会议的机会，也采取相应的行动。

在特朗普执政时期，美国已经宣布要退出巴黎气候保护协议。不过拜登在就任总统的第一天，就宣布重返这一协定，这也是他在竞选期间做出的核心承诺之一。

大国之间气氛紧张

拜登希望美国能够在国际政治中扮演比特朗普时代更为积极主动的角色。然而，最近一段时间，美国和中俄两个大国之间的关系反而进一步恶化。拜登政府以中国压迫维吾尔少数族群为由，对中方实施了制裁措施。而由于俄罗斯被怀疑试图对美国大选施加影响，拜登也威胁要对莫斯科采取制裁。不久前这位美国总统在接受采访时被问到是否认为普京是"杀人犯"，他做出了肯定的回答。这一表态也引起了俄方的强烈愤怒。

雨涵/任琛（德新社、法新社、路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。