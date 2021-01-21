拜登速推防疫新政 福奇预告疫情趋缓

(德国之声中文网) 周四(1月21日)，美国总统拜登签署10项行政命令，以对抗新冠疫情。除了要求所有飞到美国的旅客除了佩戴口罩以外，在起飞前也要接受新冠病毒检测，抵美后也必须接受隔离。

拜登说: 「我们不是在一夜之间陷入这样混乱的情况，所以要扭转一切也需要花几个月的时间。」他警告，政策推行可能遭遇正反意见，他也重申准备发放更多援助。

拜登上任后的防疫新政一览表:

1. 所有人搭乘航班前往美国之前都必须接受检测，抵美后也必须接受隔离

2. 搭乘大众运输工具，搭乘跨州巴士、参观旅游景点时必须佩戴口罩

3. 正在准备透过药局分发新冠疫苗

4. 引用国防生产法扩大生产疫苗与其他防护用具

5. 透过联邦紧急管理中心建设公共疫苗中心

6. 在拜登上任100天内为1亿人接种疫苗

7. 建立学校、大学、儿童中心等场所重新开放的指导原则

8. 加强学校与疫情的数据搜集工作

9. 提倡雇员的安全权利

10. 创造新组织以监督日渐增加的病毒检测

11. 将资源挹注到被疫情重创的社区

拜登的首席医疗顾问福奇 (Dr. Anthony Fauci)1月21日紧接在拜登之后对外表示，根据过去7天的平均数据，预计美国接下来的疫情将会趋稳。

福奇也说最近的疫苗可能有办法应对最新的新冠变种病毒，如果需要也能修改疫苗内容。他说，南非出现的新冠病毒变种非常令人担忧，但是目前该病毒看似尚未在美国传播。

截稿为止，美国是全世界疫情最严重的国家，根据约翰霍普金斯大学数据，美国确诊数字为24,619,597例，死亡病例为409,877例。美国的确诊病例数是排名第二的印度的两倍以上。全球有逾9000万人确诊、逾200万个死亡病例。

新政府与世卫重启合作

同一天，美国首席医疗顾问福奇宣布美国决定扭转先前决定，不退出世界卫生组织，除此之外，美国也将恢复提供给世卫的资金。世界卫生组织总干事谭德塞对此表示欢迎。

这是拜登的行政团队对国际组织做出的第一项声明，也显示出新政府将国内与国际的防疫行动列为行政优先事项。

前总统特朗普在去年宣布退出世界卫生组织，相关手续已经开始，预计今年7月正式生效。但是，拜登在上任后几个小时之内立即写信给世界卫生组织总干事谭德塞，告诉他美国改变主意，决定不退出世界卫生组织。

首席医疗顾问福奇表示，拜登政府将会重启与世界卫生组织的「定期接触」，也会完成美国对世界卫生组织负有的财政义务。先前，特朗普在宣布退出世卫后，随即停止了提供给世卫的资金。

世界卫生组织总干事谭德塞对拜登的决定表示欢迎，他认为美国角色非常关键: 「这对世界卫生组织和全球健康而言都是好的一天。」

福奇还说，拜登将发布指令让美国有意愿加入世界卫生组织发起的全球疫苗计划COVAX。该计划旨在不分贫富地为世界各国提供疫苗。

福奇也同时指出世界卫生组织面临的几项关键挑战。他说美国重视透明度，尤其是疫情爆发初期相关资讯的事件。先前特朗普对世界卫生组织的批评之一，就是世卫在中国武汉爆发新冠疫情初期反应过慢，对于中国的因应做法也毫无保留的接受。

近日世界卫生组织派出小组到武汉调查新冠病毒起源，对此福奇表示: 「该项国际调查料将非常可靠与清楚，我们非常期待对调查结果加以评估。」他说美国将会与世卫本身与其他盟国加强、改革世卫，尽管他并没有详述做法如何。

张慈/邹宗翰 (法新社、美联社)

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