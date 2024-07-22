拜登退选力推贺锦丽出战 各界怎么看？

坚持了数週，美国总统拜登不敌党内“逼宫”声浪，宣布退选。他“钦点”的总统候选人是现任副总统贺锦丽，但她能否赢得民主党内多数支持，仍是未知数。

（德国之声中文网）美国总统拜登週日（7月21日）宣布，他决定不角逐2024年美国总统大位。在社交媒体平台X上，拜登发布了一封致美国人的信：“能担任你们的总统，是我一生最大的荣幸。虽然我一直有意寻求连任，但我认为对我所属的政党和我的国家来说，退选是最好的。”

6月底的电视辩论，81岁的拜登对上78岁的特朗普，表现并不佳，因而面臨排山倒海的质疑声浪，其中许多是针对他的年纪和身体状况。虽然他过去几週来展现坚持选到底的态度，如今仍不敌党内及外界压力。

拜登表示，他会专心完成剩下的总统任期，并支持副总统贺锦丽（Kamala Harris，又称哈里斯）代表民主党参选总统。拜登上週确诊新冠肺炎后在德拉瓦州的住宅隔离，至今未在公共场合露面。他预计本週稍晚发表演讲，说明退选的决定。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）研究员韦斯特（Darrell M. West）向DW表示，拜登退选是“非常戏剧性的时刻”，因为鲜少有即将获正式提名的候选人在选前3个多月突然退出，“大多数人不想放弃权力，但他却放弃了权力”。

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贺锦丽能获得提名吗？

拜登退选后，贺锦丽发布声明，形容他这是“无私且爱国之举”。她说，她将努力赢得民主党内提名。“我会尽我所能，团结民主党，团结我们的国家，并且打败特朗普。”

获得拜登“钦点”，并不代表贺锦丽自动成为候选人；8月19日到22日，民主党将在芝加哥举行全国代表大会，届时贺锦丽仍必须取得党内多数代表的支持，才能正式取得党内提名。

美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）公共政策学者伯斯（Meena Bose）告诉DW，现在的时间点对民主党来说相当“吃紧”，他们要不选择集中支持贺锦丽，要不选择召开“开放式”的代表大会，也就是交由党代表自由提名候选人。若局势演变至后者，将会是1968年以来首见的场面。

伯斯认为，贺锦丽身为副总统已有执政经验，且她4年前就参与过总统大选的竞选工作，因此她更具优势，也可能是唯一有能力在有限的时间内大举造势的民主党候选人。

民主党全国委员会主席哈里森（Jaime Harrison）说：“现在我们要做的事虽然前所未见，但是很明确。”接下来，民主党将“依循既有的規范”，以“透明、有秩序”的方式选出能够击败特朗普的候选人。

59岁的贺锦丽生涯屡屡打破美国政坛种族与性别的藩篱：她曾担任加州检察长，是该职位第一位具有印度裔与非裔背景的女性；随后，她前进国会，成为美国第一位南亚裔、第二位非裔女性参议员。她也是美国第一位亚非裔的女副总统。

盡管如此，贺锦丽在白宫的执政生涯并未大幅提高她的公众形象。有人把她视为站在拜登的影子之下；此外，她在遏制拉丁美洲移民方面的举措，遭到共和党批评。

美国副总统贺锦丽生于加州奥克兰。她的母亲是印度的癌症学者，父亲是牙买加的经济学家，两人1960年代都曾参与民权运动。贺锦丽则有政治学、经济学和法学背景，曾任加州检察长。图为她今年6月在拉斯维加斯参加造势活动。（资料照） 图像来源: Ronda Churchill/AP Photo/picture alliance

各界表态

7月中旬遇刺、随后在共和党全国代表大会获得正式提名的美国前总统特朗普表示，拜登“不适合竞选”第二段任期。

特朗普在他自己创办的媒体平台“真实社交”（Truth Social）上写道：“我们会因为他的总统任期而蒙受巨大损失，但我们很快就会弥补这些伤害。”特朗普接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时还说，贺锦丽比拜登“更容易打败”。

共和党副总统候选人万斯（J.D. Vance）亦批评现任政府：“拜登是我有生以来见过最差的总统，而贺锦丽一直伴随在他身边……这些失败，她也有份。”

共和党籍的现任众院议长强生（Mike Johnson）则主张拜登应该立刻下台，称如果他“不适合选总统，那他也不适合当总统”。

民主党内有多位大老表态支持拜登退选的决定。参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）发声明向拜登致敬。“这不是容易的决定，但他再一次把他的国家，他的政党，还有我们的未来放在前面。”

美国前总统柯林顿（Bill Clinton）、前国务卿希拉里（Hillary Clinton）的联合声明亦赞许拜登的选择，同时表态会“尽全力支持”贺锦麗。

另一位前总统奥巴马（Barack Obama），以及前众院议长佩洛西（Nancy Pelosi），还有现任众院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）等人，并没有直接宣布支持贺锦丽。此前，《华盛顿邮报》、路透社、美联社等媒体曾引述知情者消息称，奥巴马和佩洛西都曾私下劝退拜登。

加州州长纽森（Gavin Newsom）、宾州州长夏皮罗（Josh Shapiro）等人则陆续表态，支持贺锦丽角逐总统。

不过，有观察指出，一般民众对于拜登退选的反应好坏参半。部分民主党人感到松了一口气，但也有人不满佩洛西等民主党内菁英“逼宫”拜登。

外国反应

外国领袖的回应多聚焦于拜登任内的成就。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）在X上写道，拜登强化了北约实力，重建了美国在全球的声望。

新上任的英国首相斯塔默（Keir Starmer）则称“期待在他剩下的任期内合作」。

乌克兰总统泽连斯基感谢拜登任内“坚定不移支持”乌克兰，并且期盼美国未来“继续扮演领导角色，阻止俄罗斯的恶行得逞”。

俄罗斯总统普京曾称拜登是更加“可预测」的候選人，因此更属意他。拜登退选后，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美国大选还有4个月才到来，仍可能有变数，俄方会“密切关注情势”。

（路透社、法新社、美联社等）

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