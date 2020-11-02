 拜登车队受围攻 特朗普称粉丝爱国者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2020

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时政风云

拜登车队受围攻 特朗普称粉丝爱国者

特朗普总统的粉丝在高速路上包围拜登团队，构成险情，总统非但不遣责，反而为之叫好。FBI已开始调查。

US Wahl 2020 Endspurt der Kampagne (BenxSolomon/ZUMA Wire/imago images)

佛罗里达拜登支持者

（德国之声中文网）德克萨斯是摇摆州，近年来，共和党在该州屡战屡胜。本次选战接近尾声的时候，双方都集中精力在这里展开决战。

周留，离最后投票日还有三天，拜登、哈里斯竞选团队的一辆大客车正行驶在高速公路上。突然间，多辆特朗普支持者的SUV以及敞篷货车追赶上来，对客车形成包围之势，迫使其放慢速度，甚至有把它赶下高速路的架势。

社媒和当地媒体均有报道称，从SUV等车里传出对大客车的谩骂声，并向客车按响喇叭。

拜登团队将该事公布与众，联邦调查局介入调查。

据悉，事发时拜登和哈里斯均不在车内。媒体报道称，拜登阵营由于该事件取消了两个活动。

特朗普总统随即发推： I LOVE TEXAS!

第二天，特朗普总统对联邦调查局回应：

“在我看来，这些爱国者没有做错任何事。FBI和司法当局应该去调查恐怖分子、无政府分子以及反法西斯组织的宣传鼓动分子。”

在密歇根的一场活动期间，特朗普总统以嘲讽的口吻说“昨天看见我们的人了吗？他们要保卫他的客车。”

拜登在周日的选战中称特朗普为该事件叫好的做法“不可理喻”、并分裂国家。他说，“这样的事情还从未出现过。至少还从未有过这样一个为这类事件拍手称快的总统。”

 

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