 拜登赴台積電移機典禮 稱「美國製造業回來了」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2022

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拜登赴台積電移機典禮 稱「美國製造業回來了」

台積電在美國設新廠備受矚目，拜登12月6日親自移機典禮，現場科技業眾星雲集。但在場外，中國及台灣仍有聲音質疑此舉是在「掏空台灣」。對此台積電如何回應？芯片新廠將為各方帶來哪些利弊？

美國總統拜登出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮（示意圖）。

美國總統拜登出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮（示意圖）。

（德國之聲中文網）台積電位於亞利桑納州（Arizona）鳳凰城的新工廠，於12月6日舉行「首批機台設備到廠」（First tool-in）典禮。路透社報導，台積電表示其投資金額將比預期高3倍以上，達到400億美元，是美國史上最大宗的外國直接投資案之一。

美國總統拜登（Joe Biden）6日親自出席移機典禮，對此投資案表示強烈歡迎．並在現場發言時向眾人宣告：「各位，美國製造業回來了！」並表示「美國將在未來幾年晉升至一個更好的地位引領世界經濟」。

台積電董事長劉德音表示，亞利桑那州廠第一期預計2024年開始量產4奈米芯片，較最初宣布的5奈米更先進，並同時展開第二期工程興建，預計2026年可生產3奈米。他粗估，若兩廠如期開工，芯片年產量可達60萬片，年收入則有望達到達100億美元。

就業方面，劉德音也表示，新工廠預計可為美國創造13,000個新的工作機會。

與拜登同場出席典禮的企業領袖還包括台積電創辦人張忠謀、蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）和英偉達（Nvidia）執行官黃仁勳等人。

庫克在現場表示：「隨著台積電在美國建立新的根基，我們期待未來幾年擴大與台積電的芯片合作。」而黃仁勳在典禮前也告訴路透社：「將台積電引入美國是一個投資高招，對這個產業來說更是一個改變遊戲規則的發展。」

包含蘋果、英偉達和超微半導體公司（AMD）在內等台積電主要客戶，目前都表示自己的芯片預計將在亞利桑那州新廠生產。

台灣半導體龍頭台積電將在美國投資約400億美元設立新廠，是美國史上最大宗的外國直接投資案之一。

台灣半導體龍頭台積電將在美國投資約400億美元設立新廠，是美國史上最大宗的外國直接投資案之一。

遭批「掏空台灣」

隨著廠房部分完工，台積電先前外派約500名工程師赴美，引發台灣內部對此決定產生「人才遭掏空」的質疑。

中國《人民政協報》12月3日也對台積電赴美設廠發表評論，抨擊台灣執政黨民進黨及總統蔡英文，正在「成功地」把台灣人稱「護國神山」的台積電賣掉，台積電將變成「美積電」。

文中更援引民進黨前立委蔡正元的看法稱，「全世界都認為芯片法案是用來支解台積電的，台積電高階晶片廠若搬去美國，台灣就會失去護國神山，國際競爭優勢將被英特爾（Intel）擊垮。」

美國在今年8月通過的《芯片與科學法案》（簡稱芯片法案），將為其半導體生產和研究提供約520億美元的補貼，並為價值約240億美元的芯片廠提供投資稅收抵免。評論指，儘管美國制定法案的目的主要是為了針對中國，但許多分析人士認為，某種程度也是在直指台灣。

面對上述質疑，台積電董事長劉德音及總裁魏哲家也都趁演講機會對外澄清說明。台灣中央社報導，劉德音日前出席三三會11月例會時說，台灣並沒有人才外流的問題，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這樣疑慮。

根據台灣遠見雜誌報導，魏哲家日在一場校園演講後，面對設美赴廠恐淘空台灣半導體、步入日本後塵的質疑，他回應：「門都沒有」，並表示：「台灣努力了30多年，怎麼可能被擊倒」。

台灣大學電機系博士曲建仲也撰文道，「這是讓台積電轉型為『世界級』企業的大好機會，同時帶領相關半導體供應鏈登陸歐美，順利打入全球各大晶圓廠。」《紐約時報》分析也指出，台積電3奈米芯片在2026年量產時已非尖端技術，表示最關鍵技術仍會根留台灣。

美国为何大举投资芯片行业？

全球芯片供應鏈

台積電是全球最大的合約芯片製造商，也是美國各大設備、硬體製造商的主要供應商。法新社6日報導，台灣在製造手機、汽車或戰鬥機等高階芯片扮演了主導地位，但由於近期中國不斷加大其對台灣的軍事脅迫，引發人們在半導體供應鏈上對過度依賴台灣的擔憂。

「幾乎所有的大型科技公司，包括汽車公司和任何需要使用芯片技術的公司，都在為台灣和中國之間的關係捏一把冷汗。」科技分析師Rob Enderle告訴法新社，「因此出現了大規模急於將製造業移出這兩個國家的現象。」

自新冠疫情爆發以來，全球供應鏈也陸續發生問題，導致汽車等設備芯片短缺。白宮去年一份關於供應鏈問題的報告指，美國的半導體生產僅佔全球總量的12%，低於20年前的37%。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）表示：「台積電在將最先進的半導體製造業帶到美國，是一個重要的里程碑。」美國國家經濟委員會工業政策副主任Ronnie Chatterji則稱，亞利桑那州新廠將可以滿足「美國對先進芯片的全部需求」。

不過台積電還表示，設立新廠還有諸多挑戰要面對。其一包括：由於芯片製造用水量大，而亞利桑那州大部分佔地都是沙漠，因此公司正計劃建立一個工業用水回收廠，盼能解決日益缺水的問題。

（路透社、法新社、《人民政協報》等）

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