拜登赢得美国总统大选 特朗普不会认输

（德国之声中文网）民主党候选人乔·拜登以极其微弱的优势战胜共和党现任总统特朗普，赢得2020年美国总统大选，这是美联社及多家美国电视机构根据现有投票结果得出的结论。

特朗普已经表示，将对选举诈欺行为提出大量诉讼。

美联社报道称，曾是奥巴马政府担任副总统职位的拜登在赢下宾夕法尼亚州之后，获得超过270张选举人票。

在拜登这场险胜中，被称为“战场州”的密歇根和威斯康星也起到重要作用。

这两个联邦州和宾夕法尼亚州被称为“蓝墙三州”，曾经长期是民主党的票仓。但在2016年，特朗普在这三州均获得胜利。

拜登当选总统的消息传出后，德国外长马斯立即发布推特表示：“很好，终于有了明确的数字。我们很高兴能与下一届美国政府进行合作。我们希望为跨大西洋新的开始，新的协议一起做出努力。”

美国史上最高得票

超过7000万美国选民支持拜登，这是美国历史上总统候选人获得的最高票数。他的得票总数比特朗普多出400万票。

拜登的破纪录高票中，许多都来自邮寄选票等不在场投票方式。许多美国人因为在疫情期间不愿意前往人多拥挤的投票站而选择邮寄投票。2020年大选中，邮寄投票超过6500万。

大量邮寄选票造成计票过程持续数日。

特朗普阵营已经一再表示，在宾夕法尼亚州和密歇根等关键州的邮寄投票存在普遍舞弊行为，但并未提供相关证据。

特朗普的竞选团队多次在投票日后多次要求停止宾夕法尼亚州，佐治亚州和密歇根的计票工作，并指责有投票站拒绝共和党监票员对计票工作进行实质监督。

特朗普阵营已经暗示，不会在近期内宣布败选。在拜登当选消息传出前一小时，特朗普发布推特称：“我赢得了这次选举，以极大优势。”

与此同时，已经要求在威斯康星州重新统计选票。该州97%的选票已经统计完毕，拜登领先20000票。双方票数差距不到1%，达到该州重新统计选票的门槛。

下一步

特朗普和拜登双方阵营的律师将开始准备最后的法律较量，这一程序可能持续数天乃至数周。

各联邦州必须在12月8日之前上报最终计票结果，这一天也被称为“安全港”期限。

538名选举人团成员将在12月14日投票，官方结果将在1月4日宣布。下任总统将在2021年1月20日宣誓就职。



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