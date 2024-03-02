拜登调查中国汽车国安风险背后的N种动机

（德国之声中文网）美国总统拜登誓言“为美国汽车工人做正确的事”，本周对中国制造的汽车是否会被用来监视美国人展开调查。

白宫周四（2月29日）宣布了这项调查，理由是“联网”汽车存在国家安全风险，为间谍活动和破坏活动创造了新途径。

拜登正在竞选连任，而美国汽车制造商对在国内与中国电动汽车（EV）竞争表示了近乎恐慌的担忧。一个汽车游说团体最近表示，这可能导致“灭顶之灾”。

近年来，中国的电动汽车产业发展迅猛，超越了其他所有国家，并计划在全球范围内出口汽车，其价格通常远低于美国的电动汽车产品。

拜登在发言中表达了对间谍活动的担忧，并指出了这一经济威胁：“我们将确保汽车行业的未来在美国本土由美国工人创造。”

政治和政策专家承认中国间谍活动的威胁，但也将拜登的剑拔弩张视为另一个他用来展示对华强硬立场的机会。

华盛顿战略与国际问题研究中心的中国问题专家肯尼迪（Scott Kennedy）说：“拜登的声明似乎既是为了搪塞对中国软弱的指责，也是为了找到解决这一挑战的办法。”

中国驻华盛顿大使馆批评拜登“炒作‘中国威胁论’”以压制竞争。

肯尼迪说，拜登的调查是合理的，但他担心这也会刺激基于“过度夸大的国家安全担忧”的保护主义。他警告说，这可能会破坏全球供应链，损害美国的生产。

许多行业官员敦促对中国汽车制造商设置更高的贸易壁垒，美国和欧洲正在考虑这样做。特斯拉公司首席执行官马斯克1月份曾表示，不这样做的话，中国将“摧毁”全球汽车竞争对手。

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

拜登领导的政府没有提供任何证据表明目前在美国道路上行驶的为数不多的中国制造汽车涉及间谍活动。不过，中国毕竟有利用技术监视美国的历史记录。据路透社今年1月报道，华盛顿去年发起一项打击中国黑客入侵数千台联网设备的行为。

民主党战略分析师霍兹沃斯（Jennifer Holdsworth）说，政府的调查与拜登对制造业就业机会的支持是一致的：“好的政策往往就是好的政治。”

密歇根——美国总统大选的战场

在分裂严重的美国，对中国采取限制性贸易政策是两党之间罕见的存在共识的领域。拜登实质上继续了他的前任——也是 2024年竞选对手特朗普发起的针对中国的贸易战。

密歇根州民调专家波尔恩（Bernie Porn）说，拜登的言论是为了在密歇根州争取支持，密歇根州是美国汽车工业中心，也是决定2024年大选的少数几个竞争激烈的州之一。美国几大汽车公司的美国业务总部都设在该州。

他说：“他确实需要展开攻势，消除特朗普关于他们的工作机会将流向中国等地的论调。”

特朗普经常在竞选活动中嘲笑电动汽车，称其为扼杀就业的“骗局”，是对中国的屈服。

拜登得到了美国汽车工人工会的支持，他一再强调底特律三大汽车制造商及其工人的重要性。

密歇根州民主党参议员彼得斯（Gary Peters）说，中国电动汽车既构成了经济威胁，也构成了安全威胁：“底线是美国不该给中共支持的公司生产的汽车提供立足之地。”

2023慕尼黑车展上的比亚迪展位

中国电动汽车制造商的出口激增加剧了该行业的担忧，也给拜登带来了政治压力。全球最大的电动汽车制造商、中国比亚迪公司本周证实了在美国邻国墨西哥开设工厂的计划，并在拉丁美洲推出了价格最低的汽车——Dolphin Mini（即23年4月在中国国内推出的比亚迪海鸥）。

比亚迪否认计划将墨西哥作为跳板，进军更大的美国市场。

拜登在制定电动汽车政策时面临着各种相互冲突的政治目标。他试图在迫使快速采用电动汽车的环保目标与旨在有效禁止来自中国的汽车和零部件的贸易政策之间取得平衡，而中国已经开发出世界上最先进、最实惠的电池和其他电动汽车零部件供应链。

从今年起，美国政府在改革对电动汽车购买者的7500美元补贴时，拒绝向装有来自包括中国在内的“令人担忧的外国实体”的电池或关键电池矿物质的汽车提供激励。这导致数十款汽车被取消资格，包括底特律三大汽车公司的一些产品，并使包括特斯拉在内的汽车制造商争相建立不含中国电池的电动汽车零部件供应链。

比亞迪是如何超越特斯拉的？

由于这些规定给美国汽车制造商制造经济型电动汽车带来了挑战，美国政府正与底特律汽车制造商就排放规定进行单独谈判，以迫使他们加快电动汽车转型。

拟议中的法规将大幅限制尾气排放，目标是将美国电动汽车的市场份额从现在的不到8%提高到2032年的67%。

“想想都觉得可怕”的情景

随着美国汽车制造商和工会要求采取更多对华贸易壁垒措施的压力不断增加，美国政府正在对涉及高科技中国汽车的间谍威胁甚至更黑暗的情况发出警报。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）最近表示，中国政府可能会通过切断美国道路上成千上万辆中国联网汽车的网络连接来制造严重破坏。她说，中国的高科技汽车“可能会被北京的某人立即同时熄火。想想都觉得可怕。”

她还提出了来自“国外”的“坏人”侵犯日常隐私的威胁。

她说，联网汽车收集了大量敏感数据，可能包括家长送孩子上学的地点、去办公室的常用路线，以及医生就医疗问题或银行就逾期贷款给司机打的电话。

雷蒙多说：“这些你认为是隐私的信息数量惊人，但却有可能被传送到国外。”她补充说，短信、位置数据和电子邮件都很容易被窃取。

美国前反间谍官员普格里西（Anna Puglisi）说，随着汽车采用更多传感器并追踪位置和个人联系信息，商务部对国家安全的担忧是合理的，尤其是当涉及的公司来自像中国这样“具有战略动机的民族主义国家”时。

中国的一些汽车制造商是国有企业，中共政府对整个行业拥有广泛的权力。

普格里西说：“更广泛的问题是，一个民族主义国家模糊了公共和私人、民用和军用，并征用其商业部门为国家的战略目标服务，你该如何应对？”



（路透社）

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