 拜登证实正计划同习近平通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2022

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拜登证实正计划同习近平通话

自今年3月会晤后，美中高层又在酝酿拜习会，并有可能近期登场。这是拜登亲口证实的消息。

Joe Biden spricht mit Xi Jinping

拜登同习近平2022年3月视频会晤（资料）

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熟悉内情人士称，出于抑制国内通胀考虑，有意部分改变对中国商品关税政策的美国总统拜登不会在七国集团（G7）下周德国峰会前作出决定。

俄烏戰爭和新冠疫情造成全球供應鏈大亂，使美國消費者物價指數（CPI）年增率達8.6％，創40年來新高。繼美聯儲（Fed）在上週宣佈升息，拜登政府也考慮移除部分對中關稅，甚至停止徵收聯邦汽油稅，藉此緩解通膨壓力。

繼中美高官本週4個多小時的會晤後，彭博社週四報導美國正努力安排拜登與習近平今年夏天再進行通話，但目前並沒有具體時程與可能談論的內容。

广受关注的第二次拜习视频会结束后，美中发布的声明又和去年第一次的云会晤一样，有所不同。美国就俄乌战争警告中国，中国就台湾问题警告美国。

（德国之声中文网）美国总统拜登表示，他正在计划同中国国家主席习近平举行会谈。目前，为缓解通胀压力，华盛顿考虑取消某些对中国产品实施的惩罚性关税。

他们二人的上一次视频会晤是在俄乌战争爆发后的今年3月18日，当时，拜登警告习近平不要协助俄罗斯侵略乌克兰。

白宫周二（6月21日）举行的记者会上，拜登说，"我正计划同习近平主席交谈，但还未确定时间。"上周末，拜登曾表示"不久后"会有通话。

特朗普执政时期，中国进口美国的海量商品开始被课以25%的高额关税。拜登总统继承了前任的政策。美国政府称，中国在竞争中采用了不公平手段，施加重税是为惩罚对方，保护自己的工商业。

尽管这一政策受到欢迎，但面临着40年来最严重的通胀，拜登政府不得不想尽一切办法抵制不断上升的物价压力。上周，美联储不顾美国经济进入衰退的风险，将联邦基金目标利率提高了0.75个百分点。不久前，拜登表示，取消对某些中国商品的高额关税也在考虑之中。

美国财长耶伦（Janet Yellen ）属于降税派。她在上周日（6月19日）接受ABC访问提到，从特朗普时代沿用至今的部分对华关税正被重新检视，并考虑移除它们。她说，"我们都意识到中国一系列不公平的贸易行为，这些问题很重要，但我们继承的关税，毫无战略意义，反而提高了消费者的成本"。

惩罚中国的关税如果不延长，将于今年7月到期，因此，人们估计拜习会谈将会在近期登场。

(综合报道)

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