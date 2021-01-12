 拜登计划一上任就逆转特朗普政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2021

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时政风云

拜登计划一上任就逆转特朗普政策

目前距离拜登宣誓就职仅剩下数十小时，华盛顿正严阵以待，防止再次发生骚乱等暴力事件。民主党人拜登计划一上任就将签署一系列与疫情、经济、气候变化和社会公正相关的行政命令，逆转特朗普时期的一些政策。

USA Wilmington | Joe Biden, President-elect

DW.COM

大批特朗普支持者一月初冲击美国国会大厦，试图阻碍国会认证拜登当选。生活在美国德克萨斯州的德国之声记者记述了身边的特朗普支持者对该事件以及拜登即将上任的看法。

《青年世界报》认为，蓬佩奥取消美台交往限制，是特朗普下台前的对华外交“焦土政策”，是故意给民主党出难题。《新苏黎世报》的一篇客席评论则指出，多亏了特朗普的对华强硬路线，西方国家终于认识到遏制中国才是当今最重要目标。

美国司法部调查发现，1月6日冲击国会的暴乱分子具有绑架并谋杀议员的企图。联邦检察官在申请逮捕一位知名阴谋论者的文件中指出，嫌疑人的言行已经构成了“明显的线索”。

该计划包括再向每个美国人直接支付1400美元，将最低工资提高到每小时15美元，向各州和地方政府提供3500亿美元，让幼儿园和学校在新政府上台100天内复课等等。

（德国之声中文网）拜登的高级顾问、未来的白宫幕僚长克莱因（Ron Klain）周六（1月16日）表示，拜登在上任第一天就将签署"大约12项"行政命令。这些行政命令会涉及新冠疫情、美国经济不景气、气候变化和美国社会存在的种族不公问题。"在他上任的前十天，拜登将采取果断行动，处理上述四方面危机"，克莱因在一份备忘录中这样说。

拜登将签署哪些行政命令？

宣誓就职后的数小时内，预计拜登将签署行政命令，履行其先前的很多竞选承诺。这包括：重新加入《巴黎气候协定》；推翻特朗普针对一些穆斯林国家民众的入境禁令。

其他计划还包括延长美国学生贷款的免息和暂停偿还时间；停止驱逐和取消抵押品赎回权；以及口罩强制措施。

此外，拜登计划推出1.9万亿美元的经济刺激方案，同时加快疫苗的进程。

目前美国社会面临多方面挑战。在经济面临重压的同时，该国新冠疫情继续肆虐，病亡人数预计将很快达到40万。

"当选总统拜登将采取行动，不仅扭转特朗普政府时期的最严重危害，也将推进国家继续发展"，克莱因在备忘录中说。

一名携大量枪弹的男子在国会附近被捕

在拜登方面宣布上述消息的同时，美国多部门正严阵以待，为1月20日的就职仪式做安保准备，避免1月6日的国会骚乱事件重演，防止特朗普支持者近期发动更多暴力。

USA I Washington I Kapitol

白宫和国会大厦周边都安排了严密安保

目前，在白宫和国会大厦周边都安排了严密安保。数千名属于美国陆军预备役的国民警卫队成员被部署了过来。除了安排检查站外，警察也竖起了金属栅栏和混凝土路障。

根据目前的日程安排，除了拜登外，前总统奥巴马、克林顿和小布什也将出席就职典礼，而即将卸任的特朗普则表示不会参加庆典。

周六，美国警方在国会大厦附近逮捕了一名全副武装的男子，他当时持有一支手枪和500发子弹。

据CNN报道，这名男子试图通过伪造的出入函进入国会周边的安全区。他的武器和弹药都是未经登记的。

王凡/安静（美联社，路透社，德新社，法新社）

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