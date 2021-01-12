拜登计划一上任就逆转特朗普政策

（德国之声中文网）拜登的高级顾问、未来的白宫幕僚长克莱因（Ron Klain）周六（1月16日）表示，拜登在上任第一天就将签署"大约12项"行政命令。这些行政命令会涉及新冠疫情、美国经济不景气、气候变化和美国社会存在的种族不公问题。"在他上任的前十天，拜登将采取果断行动，处理上述四方面危机"，克莱因在一份备忘录中这样说。

拜登将签署哪些行政命令？

宣誓就职后的数小时内，预计拜登将签署行政命令，履行其先前的很多竞选承诺。这包括：重新加入《巴黎气候协定》；推翻特朗普针对一些穆斯林国家民众的入境禁令。

其他计划还包括延长美国学生贷款的免息和暂停偿还时间；停止驱逐和取消抵押品赎回权；以及口罩强制措施。

此外，拜登计划推出1.9万亿美元的经济刺激方案，同时加快疫苗的进程。

目前美国社会面临多方面挑战。在经济面临重压的同时，该国新冠疫情继续肆虐，病亡人数预计将很快达到40万。

"当选总统拜登将采取行动，不仅扭转特朗普政府时期的最严重危害，也将推进国家继续发展"，克莱因在备忘录中说。

一名携大量枪弹的男子在国会附近被捕

在拜登方面宣布上述消息的同时，美国多部门正严阵以待，为1月20日的就职仪式做安保准备，避免1月6日的国会骚乱事件重演，防止特朗普支持者近期发动更多暴力。

白宫和国会大厦周边都安排了严密安保

目前，在白宫和国会大厦周边都安排了严密安保。数千名属于美国陆军预备役的国民警卫队成员被部署了过来。除了安排检查站外，警察也竖起了金属栅栏和混凝土路障。

根据目前的日程安排，除了拜登外，前总统奥巴马、克林顿和小布什也将出席就职典礼，而即将卸任的特朗普则表示不会参加庆典。

周六，美国警方在国会大厦附近逮捕了一名全副武装的男子，他当时持有一支手枪和500发子弹。

据CNN报道，这名男子试图通过伪造的出入函进入国会周边的安全区。他的武器和弹药都是未经登记的。

王凡/安静（美联社，路透社，德新社，法新社）

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