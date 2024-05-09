拜登警告：美国不会为以色列攻击拉法提供武器

拜登周三在接受CNN采访时说，美国仍致力于以色列的防务，并将提供“铁穹”火箭拦截系统和其他防御武器，但如果以色列进入拉法，“我们不会提供所需的武器和炮弹”。

（德国之声中文网）美国总统拜登周三（5月9日）表示，出于对在那里避难的100多万平民的福祉的考虑，他不会为以色列攻打拉法提供武器，以便以色列对这个哈马斯在加沙的最后一个主要据点发动全面进攻。

拜登在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，美国仍致力于以色列的防务，并将提供"铁穹"火箭拦截系统和其他防御武器，但如果以色列进入拉法，"我们不会提供所需的武器和炮弹"。

美国一直向以色列提供大量军事援助。哈马斯10月7日发动恐怖袭击，造成以色列境内约1200人死亡，约250人被武装分子劫持。此后，美国向以色列提供了更多军事援助。拜登的上述言论以及他上周暂停向以色列运送重型炸弹的决定，是美国政府与以色列总理内塔尼亚胡领导的政府之间的分歧日趋白热化的明显表现。拜登周三表示，以色列在拉法周围的行动"尚未"越过他的红线，但他反复强调，以色列需要做更多工作来保护加沙平民的生命安全。

据一位不愿透露姓名的美国政府高级官员透露，这批货物原本包括1,800枚2,000磅（900千克）炸弹和1,700枚500磅（225千克）炸弹。美国关注的焦点是较大型的爆炸物以及如何在密集的城市地区使用这些爆炸物。

"这些炸弹和袭击人口中心的其他方式导致加沙平民丧生。"拜登告诉CNN，"我明确表示，如果他们进入拉法--他们还没有进入拉法--如果他们进入拉法，我不会提供历史上用来对付拉法、对付城市的武器，来解决这一问题。"

"我们不会放弃以色列的安全。"拜登接着说："我们是要放弃以色列在这些地区发动战争的能力。"

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周三早些时候证实了武器推迟的消息，他告诉参议院国防拨款小组委员会，美国暂停了"一批高有效载荷弹药的运输"。

"我们将继续采取必要行动，确保以色列拥有自卫手段。"奥斯汀说，"尽管如此，我们目前正在拉法问题的背景下审查一些近期的安全援助物资。"

拜登上周签署武器运送暂停令

拜登政府本周将就空袭加沙和限制运送援助物资是否违反了旨在使平民免受战争最恐怖伤害的国际法和美国法律做出首次正式裁决。如果裁决对以色列不利，将会进一步增加拜登的压力，迫使他遏制武器和资金流向以色列军方。

据未获授权就此事发表评论的美国官员称，拜登在上周向五角大楼传达的命令中签署了暂停令。白宫国家安全委员会试图在几天内不公开这一决定，直到它对以色列在拉法加强军事行动的范围有了更好的了解，直到拜登可以在周二发表早已经筹备好的大屠杀纪念日演讲。

尽管白宫数月来一直反对内塔尼亚胡政府进攻拉法，但内塔尼亚胡政府似乎越来越接近这一行动。拜登政府于四月开始审查未来的军事援助交接。该官员说，暂停运送的决定是上周做出的，目前尚未就是否在晚些时候继续运送做出最终决定。

拜登周二称美国对以色列的支持是"固若金汤，即使我们意见分歧"。

拜登面临来自左右两翼的压力

以色列驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan）在接受以色列第12频道电视新闻采访时说，暂停武器运送的决定"非常令人失望，甚至令人沮丧"。他认为，此举源于国会、美国校园抗议活动和即将到来的大选对拜登施加的政治压力。

以色列驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan） 图像来源: John Angelillo/UPI Photo/Newscom/picture alliance

这一决定还招致了众议院议长约翰逊和参议院共和党领袖麦康奈尔的严厉斥责。他们表示，他们只是从新闻报道中了解到军事援助被搁置的情况，尽管拜登政府保证不会进行此类暂停。共和党人在一封信中呼吁拜登立即停止阻挠，称这"有可能让以色列的敌人更加胆大妄为"，并要求拜登向议员们简要介绍政策审查的性质。

拜登面临着来自左翼人士，同时也面临来自右翼人士的批评--他们认为拜登缓和了对中东地区重要盟友的支持。

参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）说："如果我们在面临巨大危险的时候停止提供摧毁以色列国敌人所必需的武器，我们将付出代价。"在与奥斯汀的交流中，他的声音因愤怒而提高："这太荒唐了。这是荒谬的。给以色列打这场输不起的战争所需要的东西吧。"

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登的盟友、佛蒙特州独立参议员桑德斯（Bernie Sanders）在一份声明中说，暂停使用大型炸弹必须是"第一步"。

"我们的筹码很明确。"桑德斯说，"多年来，美国向以色列提供了数百亿美元的军事援助。我们不能再成为内塔尼亚胡对巴勒斯坦人民发动的可怕战争的同谋。"

奥斯汀则对议员们说，"关键是要为手头的任务配备合适的武器"。

"小直径炸弹是一种精确武器，在密集的建筑环境中非常有用。"他说，"但2000磅重的炸弹可能会造成大量附带损害，也许就不那么有用了。"他说，美国希望看到以色列采取"更精确"的行动。

白宫内部对拉法局势越来越担忧

以色列军队周二夺取了对加沙至关重要的拉法边境口岸的控制权，白宫称这是一次有限的行动，并没有达到拜登一再警告的以色列全面入侵加沙的程度。拜登最近一次是在周一与内塔尼亚胡通电话时发出这样的警告。

以色列军队发布的这张图片显示，2024年5月7日，以色列坦克进入加沙地带南部拉法过境点的巴勒斯坦一侧 图像来源: Israeli Army/AFP

以色列已下令从拉法疏散10万名巴勒斯坦人。以色列军队还对拉法东部地区进行了所谓的"定点打击"，并占领了拉法口岸，这是加沙-埃及边境人道援助物资流动的重要通道。

私下里，白宫内部对拉法局势越来越担忧，但政府官员公开强调，他们并不认为这些行动违背了拜登关于不要在拉法开展大规模行动的警告。

美国国务院正在另行考虑是否批准继续向以色列转交联合直接攻击弹药套件，这种套件可以在炸弹上安装精确制导系统。但此次考察并不涉及即将进行的武器运输。

以色列国家安全委员会前副主席兼以色列前高级安全官员组织"以色列安全指挥官"首席执行官亚尔（Itamar Yaar）说，美国的举动在很大程度上是象征性的，但却是麻烦的征兆，如果持续下去，问题可能会变得更大。

"这不是美国对美国弹药支持的某种禁运，但我认为这是向内塔尼亚胡先生发出的某种外交信息，即他需要比过去几个月更多地考虑美国的利益，"他说，并补充道，这是"一种信号，'小心'。"

美国在打击"伊斯兰国"武装组织的长期战争中很少投掷这种重达2000磅的炸弹。相比之下，以色列在长达七个月的加沙战争中频繁使用这种炸弹。专家称，使用这种武器在一定程度上造成了巴勒斯坦人的巨大伤亡。哈马斯管理的卫生部称死亡人数超过34000人，但并未区分武装分子和平民。

无论民主党还是共和党执政，美以关系一直很密切。但以色列建国以来的几十年中，美以关系也曾出现过严重紧张的时刻，美国领导人曾威胁要扣留援助，试图影响以色列的领导层。

1957年苏伊士危机期间，艾森豪威尔总统以制裁相威胁，迫使以色列撤出西奈半岛。后来，里根总统在中东暴力升级之际推迟向以色列交付F16战斗机。老布什总统也曾拖延100亿美元的贷款担保，以迫使以色列停止在被占领土上的定居点活动。

（美联社）

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