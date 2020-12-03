 拜登警告新冠感染死亡人数飙升 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2020

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时政风云

拜登警告新冠感染死亡人数飙升

新当选美国总统拜登对美国疫情深感担忧。他警告美国新冠病毒感染死亡人数将急剧增加，并紧急呼吁采取防护措施。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Joe Biden

根据约翰斯·霍普金斯大学统计，新冠病毒在美国已经造成27万多人死亡

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欧洲和美国的新冠疫情仍看不到明显缓解的迹象。德国单日新增感染人数再次超过2万，美国病亡数攀至新高。瑞典的独特抗疫之道被事实无情打脸。

最近一个星期，德国、美国的两支团队研发的新冠疫苗分别都报告了90%以上的有效性。而此前一直被认为试图搞“疫苗外交”的中国，尽管率先进入第三期临床试验阶段，却至今没能公布具体的数据分析结果。

（德国之声中文网）在一次与雇员和小企业主的视讯活动中，新当选的美国总统拜登表示：“我不想吓唬人，但我们要面对现实。截至明年1月份，我们可能会再失去25万人。”。“你明白我的意思吗？就是因为人们的不谨慎。” 

拜登强调，必须要遏制新冠疫情的传播。他没有透露还将有25万人死亡这一预期的出处。根据约翰斯·霍普金斯大学的统计，自疫情开始以来，新冠病毒在美国已经造成27万多人死亡。

流传出各种数据

根据西雅图华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(IHME)的研究人员的一个计算模式，如果放松防护，到1月底将有超过50.2万多人死亡。如果采取严格的措施，将有36.7万人死亡。白宫也曾多次引用这个推算模式。

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令人心碎！疫情中失去母亲的美国"大哥"

美国疾控中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）在美国商会的一次活动中说：“不幸的是，我相信在2月份之前，我们可能会有45万新冠患者死亡。” 他说，这不是绝对的，而是取决于美国人对保护措施的遵守程度，“现实是12月、1月和2月会很艰难。我认为这将是这个国家公共卫生史上最困难的时期。”

特朗普警告反对封城

即将卸任的美国总统特朗普曾多次强调，新冠病毒将“消失”，疫情很快就会结束。特朗普还说，封城是危险的。特朗普在竞选期间曾一再警告，如果因为病毒而实行更严格的封城措施，很多人将失去工作，自杀人数也会增加。

 

李京慧/李鱼 (德新社、美联社、路透社 )

 

 

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