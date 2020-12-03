拜登警告新冠感染死亡人数飙升

（德国之声中文网）在一次与雇员和小企业主的视讯活动中，新当选的美国总统拜登表示：“我不想吓唬人，但我们要面对现实。截至明年1月份，我们可能会再失去25万人。”。“你明白我的意思吗？就是因为人们的不谨慎。”

拜登强调，必须要遏制新冠疫情的传播。他没有透露还将有25万人死亡这一预期的出处。根据约翰斯·霍普金斯大学的统计，自疫情开始以来，新冠病毒在美国已经造成27万多人死亡。

流传出各种数据

根据西雅图华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(IHME)的研究人员的一个计算模式，如果放松防护，到1月底将有超过50.2万多人死亡。如果采取严格的措施，将有36.7万人死亡。白宫也曾多次引用这个推算模式。

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美国疾控中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）在美国商会的一次活动中说：“不幸的是，我相信在2月份之前，我们可能会有45万新冠患者死亡。” 他说，这不是绝对的，而是取决于美国人对保护措施的遵守程度，“现实是12月、1月和2月会很艰难。我认为这将是这个国家公共卫生史上最困难的时期。”

特朗普警告反对封城

即将卸任的美国总统特朗普曾多次强调，新冠病毒将“消失”，疫情很快就会结束。特朗普还说，封城是危险的。特朗普在竞选期间曾一再警告，如果因为病毒而实行更严格的封城措施，很多人将失去工作，自杀人数也会增加。

李京慧/李鱼 (德新社、美联社、路透社 )

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