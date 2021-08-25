 拜登警告：喀布尔机场恐再次发生恐袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2021

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拜登警告：喀布尔机场恐再次发生恐袭

美国总统拜登发出警告，在美国军队撤出阿富汗之前喀布尔机场极有可能再次发生恐怖袭击。白宫表示，未来几天对美国正在进行的撤离行动来说可能是最危险的。与此同时，英国宣布该国最后一架撤离专用航班已经离开喀布尔。

Afghanistan| ein US-Militärflugzeug startet am Flughafen in Kabul

资料图片：一架美军飞机从喀布尔机场起飞

（德国之声中文网）美国总统拜登本周六（8月28日）下午在华盛顿与安全顾问和美军指挥官就阿富汗局势举行了会谈。拜登随后发表讲话警告说：“阿富汗机场遭受恐怖袭击的危险仍然很大。” 

拜登表示，根据军方高层的评估，"在未来24至36小时内非常可能发生袭击"。德国政府也发出了类似的警告。 

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美国国防部称喀布尔机场外周四发生多起袭击事件，造成大量人员伤亡。“伊斯兰国”阿富汗分支宣称对此负责。与此同时，美方撤离行动仍在进行。而德国宣布结束从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动。美、英、澳此前均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。

喀布尔国际机场遭到血腥的恐怖袭击后，美军发动了针对“伊斯兰国”阿富汗分支组织的报复性军事行动。美国驻阿富汗大使馆也再次发出了安全警示。与此同时，白宫方面表示，美国将必须和塔利班合作。

据法新社报道，当地时间周日下午晚些时候，喀布尔北部传来巨大爆炸声。一名被推翻的政府安全官员称，一枚火箭弹击中了一所房子。但目前尚未有更多细节。

本周四，阿富汗喀布尔机场外发生两起爆炸事件，造成超过160人死亡，其中包括13名美军人员。周五，在楠格哈尔省，美军无人机对"伊斯兰国呼罗珊"的一名"策划人"进行了报复性军事行动。据美国军方称，IS两个头目在本次无人机行动中被杀。 塔利班谴责美国对恐怖组织"伊斯兰国"的报复，认为这显然是"对阿富汗领土的攻击"。不过，其发言人也称，塔利班希望与美国和其他西方国家在未来保持外交关系。 

英国国防部表示，英国最后一架撤离专用航班已经离开喀布尔。澎湃新闻援引英国驻阿富汗大使劳里·布里表示，从8月13日撤侨行动启动以来，英国已经从阿富汗撤走了近1.5万人，撤离人员包括英国公民、阿富汗籍工作人员等。

德国已经从阿富汗撤出逾5000人。德国外交部的离境名单上仍有超过1万人。德国外长马斯表示，德国撤离行动虽然已经结束：“但我们的工作仍在继续，并将继续下去，一直到在阿富汗我们对其负有责任的每个人都安全为止。” 

美军也开始从喀布尔机场撤军。路透社报道，白宫表示，未来几天对美国正在进行的撤离行动来说可能是最危险的。五角大楼说，过去两周已经从阿富汗撤出了大约11.1万人。

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逃离阿富汗 喀布尔机场混乱不堪

美国国防部发言人柯比（John Kirby）星期六表示美国已经开始撤离。同时他驳斥了塔利班的声明，即美国在周六晚上向其移交了 “两、三个”进入机场的通道。柯比补充说，塔利班在机场周围设立了安检站“但他们并没有控制机场闸门。” 机场的所有入口闸门依然由美军控制，美国将继续负责机场的安全和运营，直到按照计划中在下周二完成撤离。 

随着美国撤离行动即将结束，塔利班正准备在阿富汗建立政府。塔利班发言人本周六表示，他们计划在未来几天内宣布完整的内阁成员名单。卫生，教育以及中央银行等几个重要部门的人选已经被任命。 

 

 

 

（德新社，路透社，法新社等）

 

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