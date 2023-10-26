 拜登警告北京：南海衝突將令美國被迫干預 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2023

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时政风云

拜登警告北京：南海衝突將令美國被迫干預

中國和菲律賓船隻日前在南中國海再有擦撞，區域緊張升級。美國總統拜登警告中國「任何攻擊都會觸發美菲共同防禦條約」。有學者向DW表示，中國認為整個南海都是他們的，陷入了「有點愚蠢的歷史論述」。

菲律賓武裝部隊公開中國海警船和菲律兵海警船在南海爭議水域碰撞畫面

菲律賓武裝部隊公開中國海警船和菲律兵海警船在南海爭議水域碰撞畫面

（德國之聲中文網）美國總統拜登週三（10月25日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在白宮舉行聯合記者會時，提到近日升溫的南海局勢。拜登警告北京：「不要對菲律賓進行危險及非法活動。」

拜登在記者會上重申：「美國對菲律賓的防衛承諾牢不可破。美國與菲律賓的國防協議也牢不可破……任何針對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都將觸發我們和菲律賓簽署的共同防禦條約。」

拜登夫婦24日在美國白宮接待澳洲總理阿爾巴尼斯夫婦

拜登夫婦24日在美國白宮接待澳洲總理阿爾巴尼斯夫婦

值得注意的是，拜登對北京發出警告的時間點，恰好是中國外交部長王毅訪美前夕。這將是王毅自2019年以來首度出訪華盛頓。外界預期王毅可能透過此行和美方官員討論，若中國國家主席習近平確定出席11月的亞太經濟合作（APEC）高峰會，和拜登會談的相關細節。

延伸閱讀：五角大廈：中國首批新型飛彈核潛艦下水

學者：中國陷入「愚蠢」歷史論述

中國及菲律賓22日在南海發生最新擦撞事件，雙邊互提外交抗議。根據菲律賓方面的說法，菲律賓海警和供給船正前往第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）執行補給任務，但遭到中國船隻包圍阻止。菲國軍方發言人稱，該事件是中國船隻首次採取與供給船碰撞的行動。

菲律賓23日針對中菲船隻擦撞事件召開記者會

菲律賓23日針對中菲船隻擦撞事件召開記者會

英國皇家國際事務研究所亞太地區副研究員海頓（Bill Hayton）在接受DW採訪時表示，儘管有大量證據表明並非如此，但中國仍認為「擁有南海的一切（主權）」，這種想法是陷入了一種「有點愚蠢」（rather foolish）的歷史論述。

1999年，菲律賓軍方為了強化領土主張，刻意將一艘二戰時期的軍艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在第二托馬斯礁礁岸，僅留下少數海軍陸戰隊士兵駐紮在船上。隨著船隻年久失修，必須透過外援補給維持艦上士兵生存。

海頓分析並推測，中國阻止菲律賓的補給任務，正是希望令菲國軍艦生鏽到無法再住人，中方到時候有可能藉機立刻前去佔領該區域。

菲律賓軍方釋出中國海警與菲律賓補給船碰撞畫面

菲律賓軍方釋出中國海警與菲律賓補給船碰撞畫面

海牙國際法庭2016年曾裁定中國在南海爭議水域的主張無合理性，但北京拒絕遵守該項裁決，批評結果「無效」。

延伸閱讀：菲律賓再次向仁愛礁發起補給行動

海頓指出，中菲南海爭議不僅是仁愛礁的問題，還顯示出在菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，菲律賓更願意和美國聯手「試圖反擊中國的部分行為」。

小馬科斯上台後，其外交政策與前任總統杜特爾特的方針明顯不同。除了在南海議題上強硬反擊北京行動之外，今年4月也擴大與美國的防衛聯盟，並公開新增可供美軍使用的4座軍事基地位置，地點均坐落於菲律賓北部，靠近台灣及南海。

海頓認為，解決南海爭端「理論上有非常簡單的方法」，就是各方接受現狀，繼續掌控擁有控制權的島嶼、礁岩、沙環礁等，任何涉及資源的爭端則都轉由國際海洋法和《聯合國海洋法公約》的框架內解決。

不過在當前的緊張局勢下，這項理論性解方實踐的可能微乎其微，南海緊張局勢恐怕還會繼續升溫。

（綜合報導，DW記者Rodion Ebbighausen對此文有貢獻）

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