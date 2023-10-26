拜登警告北京：南海衝突將令美國被迫干預

（德國之聲中文網）美國總統拜登週三（10月25日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在白宮舉行聯合記者會時，提到近日升溫的南海局勢。拜登警告北京：「不要對菲律賓進行危險及非法活動。」

拜登在記者會上重申：「美國對菲律賓的防衛承諾牢不可破。美國與菲律賓的國防協議也牢不可破……任何針對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都將觸發我們和菲律賓簽署的共同防禦條約。」

拜登夫婦24日在美國白宮接待澳洲總理阿爾巴尼斯夫婦

值得注意的是，拜登對北京發出警告的時間點，恰好是中國外交部長王毅訪美前夕。這將是王毅自2019年以來首度出訪華盛頓。外界預期王毅可能透過此行和美方官員討論，若中國國家主席習近平確定出席11月的亞太經濟合作（APEC）高峰會，和拜登會談的相關細節。

延伸閱讀：五角大廈：中國首批新型飛彈核潛艦下水

學者：中國陷入「愚蠢」歷史論述

中國及菲律賓22日在南海發生最新擦撞事件，雙邊互提外交抗議。根據菲律賓方面的說法，菲律賓海警和供給船正前往第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）執行補給任務，但遭到中國船隻包圍阻止。菲國軍方發言人稱，該事件是中國船隻首次採取與供給船碰撞的行動。

菲律賓23日針對中菲船隻擦撞事件召開記者會

英國皇家國際事務研究所亞太地區副研究員海頓（Bill Hayton）在接受DW採訪時表示，儘管有大量證據表明並非如此，但中國仍認為「擁有南海的一切（主權）」，這種想法是陷入了一種「有點愚蠢」（rather foolish）的歷史論述。

1999年，菲律賓軍方為了強化領土主張，刻意將一艘二戰時期的軍艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在第二托馬斯礁礁岸，僅留下少數海軍陸戰隊士兵駐紮在船上。隨著船隻年久失修，必須透過外援補給維持艦上士兵生存。

海頓分析並推測，中國阻止菲律賓的補給任務，正是希望令菲國軍艦生鏽到無法再住人，中方到時候有可能藉機立刻前去佔領該區域。

菲律賓軍方釋出中國海警與菲律賓補給船碰撞畫面

海牙國際法庭2016年曾裁定中國在南海爭議水域的主張無合理性，但北京拒絕遵守該項裁決，批評結果「無效」。

延伸閱讀：菲律賓再次向仁愛礁發起補給行動

海頓指出，中菲南海爭議不僅是仁愛礁的問題，還顯示出在菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，菲律賓更願意和美國聯手「試圖反擊中國的部分行為」。

小馬科斯上台後，其外交政策與前任總統杜特爾特的方針明顯不同。除了在南海議題上強硬反擊北京行動之外，今年4月也擴大與美國的防衛聯盟，並公開新增可供美軍使用的4座軍事基地位置，地點均坐落於菲律賓北部，靠近台灣及南海。

海頓認為，解決南海爭端「理論上有非常簡單的方法」，就是各方接受現狀，繼續掌控擁有控制權的島嶼、礁岩、沙環礁等，任何涉及資源的爭端則都轉由國際海洋法和《聯合國海洋法公約》的框架內解決。

不過在當前的緊張局勢下，這項理論性解方實踐的可能微乎其微，南海緊張局勢恐怕還會繼續升溫。

（綜合報導，DW記者Rodion Ebbighausen對此文有貢獻）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。