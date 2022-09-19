 拜登誓言协防台湾后 美加两军舰通过台海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2022

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拜登誓言协防台湾后 美加两军舰通过台海

这是美国总统拜登表明若有必要，美国将协防台湾后，有美国军舰通过台湾海峡。儘管第七舰队称这是例行性通过，敏感时机仍引发关注。尤其日前第七舰队司令警告称，他认为中国有能力封锁台湾。

第七舰队军舰资料照片，非希金斯号。

第七舰队军舰资料照片，非希金斯号。

（德国之声中文网）美国总统拜登（Joe Biden）上週末在媒体专访中表明，若有必要美国将派兵协防台湾后，美国军方表示，一艘美国海军军舰和一艘加拿大海军巡防舰週二（9月20日）例行性通过台湾海峡。

美国海军第七舰队在声明中表示，美国海军勃克级飞弹驱逐舰「希金斯号」（USS Higgins）和加拿大海军哈利法克斯级巡防舰「温哥华号」（HMCS Vancouver），是在「符合国际法情况下」联袂例行性通过台海。

声明写道，两艘军舰行经水域「不在任何沿海国家领海范围内」，且符合国际法的公海航行和飞越自由适用范围。声明还说，两舰军舰一同通过台海，「表明了美国及其盟国和伙伴对自由和开放的印太地区的承诺。」

与此同时，加拿大军方也证实参与了此次过境，并强调此次航行完全符合国际法，包括《联合国海洋法公约》中规定的公海航行权。

加拿大国防部发言人布希利埃（Daniel Le Bouthillier）向美国有线电视新闻网（CNN）表示，「在印度尼西亚雅加达和菲律宾马尼拉的港口访问之后，温哥华号与希金斯号一起航行通过了台湾海峡，因为这是最直接的航行路线。」

路透社指出，近年来美国军舰定期例行性通过台湾海峡，英国和加拿大等盟国的军舰有时也会例行性通过台海，但此举经常引发中国反弹。

不到一个月之前，美国海军两艘神盾战舰才在8月28日通过台湾海峡。中国解放军东部战区发言人施毅当时表示，中国军方「随时做好挫败任何挑衅的准备。」

根据美国有线电视新闻网报导，美国海军第七舰队发言人蓝福特（Mark Langford）证实，中国军机和船舰在美加军舰过境台湾海峡的「各个阶段」出现，但他强调，「在过境期间与外国军队的所有互动都符合国际标准和惯例，不影响行动」。

截至目前，中国政府尚未就美加军舰此次通过台海作出公开声明。

敏感时机

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月初访台后，中国在台海展开大规模实弹军演，两岸关系处于数十年来的紧张高点。中国国家主席习近平表示，中国和台湾的「统一」是不可避免的，并拒绝排除使用武力的可能性。

儘管第七舰队表示这次是例行性通过台湾海峡，但由于拜登上週末在接受美国CBS电视台《60分钟》节目专访时才表明，美国将会在中国对台湾发动「前所未有」的攻击时，派兵协防台湾，敏感时机引发外界关注。

拜登週末的「协防台湾说」是他上任后第四次在公开场合表示，美国会以军事介入台海衝突。在拜登发表相关言论后，白宫随即重申美国对台政策未变，但仍然激怒了北京

据多家媒体报导，中国外交部发言人毛宁19日在例行记者会谴责拜登「严重违背美方做出的不支持台独的重要承诺」，「向台独分裂势力发出严重错误信号」。不过这项问答纪录在中国外交部官网却疑似遭到删除，目前已经查看不到。

第七舰队司令：解放军具备锁台能力

《华尔街日报》日前专访美国第七舰队司令汤玛斯（Karl Thomas），报导于19日刊载。汤玛斯表示，他无法预测中国会入侵或封锁台湾，但中国海军规模庞大，已具备封锁台湾的能力。他也表示，若中国企图那麽做，国际社会可能介入，而他的职责即是为此做好万全准备。

据报，汤玛斯表示，中国海军规模庞大，「如果他们想霸凌并以舰艇包围台湾，他们有能力办到」。此外，他也认为中国近期在台湾周边的军事行动，是在南海军事化「强权即公理」心态的延伸。

报导写道，中国军力发展迅速，但总体而言目前仍不及美军舰艇及航空母舰舰队的规模与实力。

（路透社、CNN、《华尔街日报》）

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