拜登见普京 中国是关键议题

（德国之声中文网）在日内瓦湖滨的一座别墅内，美俄两国总统展开了一场长达数小时的闭门会谈。在会议开始前，两人共同在众多记者面前亮相，却拒绝回答任何现场提问。

拜登表示，这是两个大国间的一场讨论，“面对面交谈总是好过其他形式”。普京则说，他希望接下来的会谈“富有成果”。

美联社现场记者报道称，除了握手时，两名总统似乎在有意回避直视对方眼睛。现场有记者问拜登是否能够信任普京，但是拜登只是似是而非地点头；还有记者问普京是否惧怕正在坐牢的反对派人士纳瓦尔尼(Alexei Nawalny)，俄罗斯总统未有任何回应。

今年2月，美国和俄罗斯之间的关系降到了30年来的最低点。拜登在一次媒体访谈中，将普京称作"杀人犯"，引起了莫斯科方面的愤怒。然而就在这次风波之后不久，转机就出现了：美俄双方计划在中立国瑞士的土地上，进行一次面对面的会谈。

德国波兹坦大学国际政治学教授克莱默（Raimund Krämer）认为，美国在寻求与俄罗斯实现关系正常化，而主要的原因是中国："拜登此次欧洲执行主要关注的优先目标，就是打造一个抗中联盟。不管G7峰会、北约峰会，美国和欧盟之间的峰会，还有这次拜登与普京的会谈，都能看出这一点。"

美俄领导人这次会谈可能涉及的话题很多，从裁减军备协议，到乌克兰危机，再到叙利亚、伊朗、阿富汗问题，加上人权议题，包括俄罗斯对新闻自由和异议人士的打压，亲政府组织实施的黑客袭击，还有俄罗斯盟友白俄罗斯强迫客机降落只为逮捕异议人士的行为，等等。当然还有一个议题不会写进议事日程，但却早已经成为美国外交的重中之重，那就是中国。

平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中国

就在拜登开启欧洲之旅前夕，美中关系发生了进一步的恶化：先是在G7峰会召开前三天，美国宣布有意和台湾签订贸易协定；次日，美国参议院又通过了一份法案，旨在科技领域与中国抗衡。而在峰会召开前夜，美国国防部长又下令五角大楼，在国防领域聚焦中国。

"拜登并不喜欢普京。他也不认为俄罗斯有什么非同寻常的战略价值。……但我认为，从美中关系的现实状况来看，我们可能不想和俄罗斯人之间有太多的麻烦"，美国政治学者布雷默（Ian Bremmer）在接受德国之声采访时说。

"和中国走得太近对俄罗斯没有好处"

自从俄罗斯2014年吞并克里米亚之后，莫斯科和北京之间就越走越近。西方对俄罗斯采取的制裁，直接导致俄罗斯所接收的外国投资直线下降。而通过转向中国来弥补这一损失的策略，只是部分取得了成功。俄罗斯的经济已经多年停滞不前，实际收入水平下降，民众的不满情绪逐渐累积。

俄罗斯希望能够从中国的经济发展中分得一杯羹。通往中国的天然气管道正在修建，与此同时俄罗斯的先进武器也在运往中国，而这些武器装备都是中国从西方国家那里买不到的。"俄罗斯在中国构建军事卫星防御体系提供支持，但在这方面也十分谨慎。毕竟俄罗斯人也不希望中国人直接抄袭自己研发的军事技术，然后在相关领域变得不再依赖俄罗斯。"

德国绿党政治家、智库"自由现代主义中心"（Zentrum Liberale Moderne）创始人福克斯（Ralf Fücks）认为，让普京和习近平走得更近的，是两个人在威权主义方面的共同点。"一个新的威权大国国际体系事实上已经存在，自由主义民主政体乃至自由主义世界秩序是它们共同的对手。俄罗斯面对中国的感觉更多是畏惧，而并非将中国视为一个战略伙伴。"

莫斯科国立人文大学的北美研究学者维多利亚·茹拉夫列娃（Victoria Zhuravleva）指出："和中国走得太近，对于俄罗斯来说是一种危险。"她认为，对于俄罗斯来说，美国可以成为制衡中国的力量，而俄罗斯则可以"在两个大国之间寻求平衡"。

拜登的难度系数更高？

美国智库卡特尔中心的中国问题专家刘亚伟表示，通过对中国社交网络的观察，他发现中国学术界对于拜登和普京的会面感到越来越不安。"我认为拜登决定会见普京是一个相当明智的策略，这给中国一些人带来了焦虑。"他强调，美国发现同时应对两个敌人--俄罗斯和中国--是相当艰难的，所以更好的办法是"分而治之"。

不管怎样，俄罗斯和美国之间关系还是分歧占据主导地位。在乌克兰问题以及人权问题上，双方基本上不可能达成某种共识。分析人士认为，对于普京来说，单纯接到拜登的会面邀请，就已经是他在内政领域可以加分的成绩了。而俄罗斯媒体自然也会将这次会谈描述成"对俄罗斯大国地位的肯定"。

说到底普京是没有什么可以损失的。而拜登却必须明明白白地阐述自己对俄罗斯的立场，指出莫斯科所犯的错误，这样才能给自己的政绩加分。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。