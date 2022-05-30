拜登見新西蘭總理：中國在太平洋的野心威脅兩國

（德國之聲中文網）美國總統拜登週二（5月31日）在白宮會見新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）。雙方會後發布聯合聲明稱，對中國和所羅門群島日前簽署的安全協議表示關切。聲明寫道：「一個不認同我們的價值觀或安全利益的國家，在太平洋地區建立永久的軍事存在，將從根本上改變該地區的戰略平衡，並對我們兩國的國家安全構成疑慮。」

兩國也對中國在太平洋地區的野心感到擔憂。拜登在會談時表示，華盛頓無意對太平洋地區發號施令，而是要與他們合作。他說：「我們在這些太平洋島嶼還有更多的工作要做。」

阿德恩則向記者表示，新西蘭與美國在「推進太平洋地區的價值觀、聚焦於太平洋島國領導人為自己做決定 」方面，有著強烈的共識。

一名不具名的美國高級官員向路透社透露，兩人討論了與太平洋島國領導人會面的必要性。該名高級官員表示，雙方還談到對太平洋島國面臨的挑戰表示共同關注，以及幫助這些國家對抗疫情、氣候變遷的必要性。

印太經濟框架與槍枝問題

除了對太平洋島國表示關切，拜登與阿德恩也談到了印太經濟框架（IPEF）。根據路透社報導，阿德恩表示，該協定「為在我們地區建立經濟復原力提供了一個重要機會」。

為了抗衡中國的影響力，拜登上週在出訪亞洲期間宣布啟動印太經濟框架，新西蘭也加入了該框架。但新西蘭和該地區的其他幾個國家仍認為該框架走得不夠遠。阿德恩曾表示，新西蘭希望美國重返前總統特朗普於2017年、以保護美國就業為由退出的區域貿易協定。

由於擔心國內就業機會轉移海外，拜登一直不願意重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

另外，兩人也就俄羅斯入侵烏克蘭，以及在美國近期多起大規模槍擊事件後的槍枝管制問題進行討論。

2019年新西蘭基督城槍擊案，一名槍手殺害了51名穆斯林，當時阿德恩提出了對半自動槍支的禁令和其他槍支管制措施，與美國形成鮮明的對比。美國的立法者和倡議者一直試圖解決美國的槍支暴力問題。

王毅訪湯加

拜登會見阿德恩的同時，中國外交部長王毅週二（5月31日）出訪湯加。這是他南太平洋島國之行的其中一站。

在湯加，王毅會見了圖普六世國王（King Tupou VI ​​）和首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni），並與索瓦萊尼簽署了多項協議。內容涵蓋提供警察有關設施、漁業合作、災害管理、皇家陵墓改善項目等。

中國駐湯加大使曹小林透過聲明表示，兩國已在貿易、基礎設施和清潔能源等多個領域建立了密切聯繫。他說，中方已向湯加政府官員和民眾約1200人提供了各類培訓項目。

在拜登與阿德恩會談前一天，中國與太平洋10國未能就合作協議達成共識。儘管協議擱置，但外界推測中國仍會持續努力推進。美國CBS報導，王毅希望與南太平洋島國簽署的全面協議可能會被擱置，「但肯定會重新實現——除非美國能提供同樣好的或更好的條件。」

（路透社、CBS、美聯社）

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