拜登表示正在考虑撤销对阿桑奇的指控

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯今年2月对该国议会一项动议表示支持，这项动议呼吁将澳大利亚公民阿桑奇（Julian Assange）送回澳大利亚。阿尔巴尼斯一直反对阿桑奇的监禁。

美国总统拜登在被媒体问到是否要对澳大利亚结束对阿桑奇起诉的要求做出回应时表示：“我们正在考虑。”

阿尔巴尼斯表示，堪培拉政府已以各种可能的方式向美国各级别的政府行政部门都提出这一请求。堪培拉方面还将继续通过外交手段争取阿桑奇的获释。

阿尔巴尼斯在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说：“拜登总统的表述令人感到鼓舞。”

他说：“我认为这件事必须有个结论，阿桑奇已经付出了重大代价。他继续被监禁不会有任何好处。我将此视为澳大利亚政府的观点。”

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阿桑奇的律师波拉克（Barry Pollack）也表示，拜登的言论令人感到鼓舞。波拉克在一封电子邮件中表示：“令人鼓舞的是，拜登总统已确认美国正在考虑撤销针对阿桑奇的起诉。”

美国司法部没有对拜登总统的表述迅速做出回应。

今年3月26日英国法官推迟了对阿桑奇被引渡到美国的裁决，并要求美国进一步保证阿桑奇在被引渡后不会面临死刑。英国高等法院法官夏普（Victoria Sharp）和约翰逊（Jeremy Johnson）还表示，是否同意引渡阿桑奇的裁决将再次推迟到今年5月20日审理。

2010年，美国指控阿桑奇泄露美国机密军事记录和外交电报而对他展开通缉。美国政府认为，阿桑奇的行为超出了新闻或者举报的范畴，其索取、窃取、不加区别发布机密文件的行径已经危及到了无辜生命。

在阿桑奇的支持者们眼中，阿桑奇是一位揭露了美国在阿富汗和伊拉克等国冲突中的不法行为的反建制英雄，并因此成为受到不公对待的受害者。

如果被引渡到美国，阿桑奇有可能会面临175年的监禁。包括墨西哥和巴西在内的许多国家也呼吁美国撤销对阿桑奇的指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



（路透社）

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